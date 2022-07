SPD-Ortsverein Laichinger Alb lädt zu Sommerfest ein

Der SPD-Ortsverein Laichinger Alb hält am Samstag, 16. Juli, sein traditionelles Sommerfest ab. Die Genossinnen und Genossen treffen sich dafür ab 16 Uhr an der Grillhütte bei der Tiefenhöhle.

Gemütlich will man bei Grillspezialitäten und Getränken zusammensitzen, Gespräche führen und fröhlichen Akkordeonklängen lauschen. Es gibt aber noch einen weiteren Grund zum Feiern: die Wahl von Sybille Teubl in den Kreisvorstand der SPD, heißt es in einer Vorschau der SPD. Grillgut, Geschirr und Besteck sind selbst mitzubringen, Getränke gibt es im Höhlenrasthaus. Gäste sind willkommen.