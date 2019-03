SPD-Chefin fordert mehr Betten für Sterbende

„Was heute stattgefunden hat, ist ein Generationswechsel“, erklärte Walter Schreyer, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Laichinger Alb, nach einer sachlich und diszipliniert verlaufenen Nominierungsversammlung der Kandidaten für die Kreistagswahl am 26. Mai (für den Laichinger Rat gibt es keine Liste).

Und mit dem 20-jährigen IT-System-Elektroniker Kai Burghardt aus Merklingen wählte die Versammlung tatsächlich einen jugendlichen „Hoffnungsträger“ auf Platz eins der Kandidatenliste (Kasten), nachdem die „Altherrenriege“ der Laichinger SPD um Walter Schreyer nicht mehr angetreten war.

Lasst uns die Sterbenden nicht vergessen, damit sie geborgen und in Würde ihr Leben beenden können. SPD-Kreistagsfraktion Klara Dorner

Geleitet wurde die Nominierungsversammlung von der Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion Klara Dorner. „Den Zusammenhalt stärken“ war das Motto ihrer Rede zur Kreispolitik der Sozialdemokratischen Partei, in der sie immer wieder Hilfe für jene Menschen anmahnte, die sich nicht auf der Sonnenseite des Lebens befinden, beispielsweise Kranke und Schwache, Menschen mit Behinderungen und anderen Handicaps. Und vor allem, so Klara Dorner, die man in der Partei liebevoll „Klärle“ nennt: „Lasst uns die Sterbenden nicht vergessen, damit sie geborgen und in Würde ihr Leben beenden können.“ So wolle die SPD im Kreis dafür sorgen, dass die ambulante und stationäre Palliativmedizin ausgebaut werde.

Es gebe in Ulm, und erst recht im Alb-Donau-Kreis, viel zu wenig Palliativbetten und -mediziner. Das Gleiche gelte für Pflegeplätze für Schwerstbehinderte. Über 40 Prozent dieser Menschen mit einer schweren Behinderung würden zu Hause von ihren Eltern gepflegt. „Was ist, wenn diese Eltern nicht mehr da sind?“, fragte „Klärle“ Dorner in die Runde, freilich ohne eine Antwort zu erwarten.

Wichtig: die Zukunft Europas

Schulsozialarbeit, Teilhabe für Asylbewerberkinder, Inklusion, barrierefreie Wege in öffentlichen Einrichtungen nahmen ebenfalls breiten Raum in Dorners Rede ein. Weitere Schwerpunkte, wo auch der Landkreis gefordert sei, waren die Zukunft Europas, die Stärkung der Demokratie, der Öffentliche Personennahverkehr, die Erhaltung der Artenvielfalt in Wald, Feld und Flur, ebenso der Aufbau eines „sanften“ Tourismus‘, der aber kein Wirtschaftsfaktor sein dürfe. Viel Arbeit warte somit auf die Kreisrätinnen und -räte in den nächsten fünf Jahren, meinte Dorner.

Begrüßt wurde in der Versammlung, dass die Städte Ehingen, Langenau und Laichingen nunmehr „Integrations-Städte“ seien. Zuwanderung dürfe nicht nur als Belastung für die Kommunen, sondern müsse auch als Chance gesehen werden.

