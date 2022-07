Die Tourist Info bietet am Dienstag, 2. August, einen Spaziergang mit Elmar Oechsner auf heimischen Streuobstwiesen an. Bei der Tour werde beobachtet, was auf den Wiesen „kreucht und fleucht“, heißt es in der Ankündigung er Tourist Info. Themen sind die Geschichte, die Entwicklung, die Bedeutung und die Bewirtschaftungsformen der Streuobstwiesen bis in die heutige Zeit. Die Gruppe erfährt mehr über die Tierwelt auf den Wiesen, Insekten, Amphibien, Säugetiere, verschiedene Pflanzen, den Lebensraum als Ganzes und die Biodiversität. Die Weglänge beträgt zwei Kilometer, die Höhendifferenz 1000 Meter. Gutes Schuhwerk ist erforderlich, dazu sollten Rucksackvesper und ausreichend Getränke mitgenommen werden. Gästekarteninhaber gehen kostenlos mit. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung unter www.badurach-veranstaltungen.de ist erforderlich. Treffpunkt am Dienstag ist um 13.30 Uhr Haus des Gastes.