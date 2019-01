Sparkasse zeigt Architektur-Juwelen

Noch bis Mitte Februar macht eine Ausstellung der Architektengruppe des Alb-Donau-Kreises Station im Besucherbereich der Laichinger Geschäftsstelle der Sparkasse Ulm. Auch die Laichinger Architekten Ott sind wieder mit einem besonderen Gebäude dabei. Da passt es umso mehr, dass auch die Laichinger Sparkasse in einem besonderen Gebäude residiert.

Es habe in Laichingen mal Pläne gegeben, das Flachdach des markanten Sparkassengebäudes am Laichinger Marktplatz durch ein Satteldach zu ersetzen. Zum Glück sei dies nie in die Tat umgesetzt worden, so der Laichinger Architekt Thomas Ott.

Gemeinsam mit Thorsten Mangold, dem Laichinger Sparkassen-Filialdirektor, steht er vor dem im Bauhaus-Stil erbauten Bürogebäude. Sie bestaunen das große Mosaik, mit dem Künstler Hans Gottfried von Stockhausen der Laichinger Sparkasse ein unverwechselbares i-Tüpfelchen verpasst hat. Das war 1967. Das Wandmosaik zeigt symbolisch einen Webstuhl. „Eine tollte Arbeit“, so Thomas Ott.

Unverwechselbar sind auch die gezeigten Architektur-Juwelen, die Besucher der Bank von nun an vier Wochen lang anschauen können, zu den Öffnungszeiten. 13 Architekten aus dem Alb-Donau-Kreis haben sich dieses Mal beteiligt und besondere Entwürfe, die auch in die Tat umgesetzt wurden oder es noch werden, eingereicht. Darunter auch das neue Büro der Laichinger Architekten Ott, das im vergangenen Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt worden war. Auf einer Stellwand hängen Bilder des Büros in der Reihe mit den Fotos und jeweils einer Beschreibung der zwölf anderen Gebäude – darunter einer Aussegnungshalle und eine Kirche.

„Schaufenster“ der Branche

Die Ausstellung ist kein Wettbewerb, mitmachen darf jeder Architekt des Alb-Donau-Kreises. Thomas Ott erklärt den Hintergrund: Es gehe darum, der Öffentlichkeit die hohe Qualität zu vermitteln, die die hiesigen Architekten leisten. Der „Architektursalon“ sei eine Art „Schaufenster“ der Branche.

Zu sehen war die Ausstellung schon in Ulm, Erbach, Langenau, Blaubeuren und nun in Laichingen. Womöglich wird noch Ehingen drangehängt. Sparkassen-Filialdirektor Thorsten Mangold findet: „Die Schau macht echt was her.“ Und Architektur und das Bankenwesen würden ja sowieso sehr gut zusammenpassen. Wer baut, brauche schließlich auch die entsprechende Finanzierung.