Spannung im Laichinger Waldstadion

Zwei Teams in der Erfolgsspur treffen am Donnerstag (18.30 Uhr) im Laichinger Waldstadion aufeinander: Dabei empfängt der TSV Laichingen den SV Feldstetten. Suppingen fährt zum SV Weidenstetten, die SGM Machtolsheim/Merklingen II zum SV Göttingen.

Mächtig aufpassen, dass er nicht unter die Räder kommt, muss der SV Suppingen am Donnerstag ab 18.30 Uhr. Zu Gast sind die Suppinger bei der „Chancenverwertungsmaschine“ Weidenstetten. 18 Torjubel gab es für die Weidenstetter in den vergangenen drei Spielen, die aber im Kampf um Rang zwei bei fünf Punkten Rückstand vielleicht schon zu spät kommen.

Einen Befreiungsschlag hat die SGM Machtolsheim/Merklingen II mit einem 4:0-Erfolg am Sonntag gegen den SV Pappelau/Beiningen gelandet. Allein die 360 Grad-Drehung in Sachen Chancenverwertung reichte dem Tabellenvorletzten für einen deutlichen Heimsieg. Nun wollen die SGMler einen weiteren Schritt in Richtung Rang 13 und 14 machen. Zu Gast sind sie am Donnerstag beim SV Göttingen, der sechs Punkte mehr auf dem Konto, aber auch ein Spiel mehr absolviert hat.

Für Spannung dürfte im Laichinger Waldstadion am Donnerstag gesorgt sein. Der TSV Laichingen trifft im Derby auf den SV Feldstetten. Mit zwei Unentschieden gegen Spitzenteams und zwei Siegen aus den vergangenen Spielen hat der SVF seine bisher beste Serie in dieser Saison gestartet. Außerdem gab es in den vergangenen elf Spielen gegen den TSV nur ein Unentschieden, dies wollen die SVFler am Donnerstag beenden. Ein Wörtchen mitzureden haben aber auch die Laichinger. Nach zwei Siegen und dem Remis gegen Nellingen gehen die TSVler ausreichend motiviert ist die Partie am Donnerstag.