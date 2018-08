Spannende Stadtrallye durch Laichingen

Auch die Stadtbücherei Laichingen bietet dieses Jahr wieder Aktionen im Rahmen des Sommerferienprogramms an. Elf Grundschüler und eine 13-Jährige nehmen teil am Sommerleseclub und freuen sich auf wöchentliche Programmpunkte sowie neue Bücher, die nur für die Clubmitglieder bestimmt sind. Voraussetzung ist es, mindestens drei Bücher in den Ferien zu lesen, was den Kindern jedoch nicht schwer fällt. Einige berichten, schon mehr als drei gelesen zu haben.

Nach dem Eröffnungsfest am 25. Juli und dem ersten Clubtreffen am 1. August stand eine spannende Stadtrallye an. Gemeinsam mit Heinz Surek und Antje Häberle haben die Kinder Laichingen von einer anderen Seite kennengelernt. Nach einer kurzen Stärkung in der Stadtbücherei ging es los. Heinz Surek zeigte den Kindern viele alte Gebäude und versteckte Pfade. Die Rallye führte von der Stadtbücherei am alten Backhaus vorbei und zur Kirche. Weiter ging es dann durch die „Maierhöfe“, die frühere Ortsmitte Laichingens.

Die Kinder wurden bei der Rallye einbezogen und konnten die gestellten Fragen beantworten, weil sie die Informationstafeln der Bürgerstiftung Laichinger Alb an den jeweiligen Gebäuden gelesen hatten. So auch am ältesten Schulhaus in Laichingen, gegenüber der Kronenmetzgerei. Von dort aus ging es über den Alenberg ins Palmwinkele und in die Daniel-Mangold-Straße. Nach der Besichtigung des alten „Unterdorfs“ folgte der Aufstieg auf die höchste Stelle des „Oberdorfs“, auf knapp 800 Meter.

Die Kinder hatten viel Spaß und erzählten, welche der versteckten Pfade und Orte sie bereits kennen. Nach einem kurzen Halt bei der ersten Laichinger Klinik in der Suppinger Straße, aus dem Jahr 1845, ging es zurück nach unten auf dem Marktplatz und wieder zur Bücherei. Die Kinder freuen sich schon auf das nächste Clubtreffen am 15. August.