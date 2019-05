Sorge ums Stadtbild: Initiative startet Online-Petition

Die Initiative Innenstadtkonzept Laichingen macht weiter Ernst: Neben der kürzlich gestarteten Unterschriftenaktion werden jetzt auch über eine Online-Petition Unterstützer gesucht.

„Wir haben nicht so viel Zeit. Es muss jetzt schnell gehen“, sagt Karin Schur-Neugebauer. Offline hätten bereits 120 Menschen die Forderung nach einem Innenstadtkonzept unterzeichnet, online waren am Freitagabend 13 Personen.

Neuen Info-Flyer erstellt

An diesem Samstag wollen die Initiatoren mit einem neu gestalteten Info-Flyer auf dem Marktplatz weiter für ihr Projekt werben. „Wir wollen nicht verhindern, wir wollen konstruktiv mitarbeiten“, so Schur-Neugebauer. Als Beispiel nennt sie die Stadt Nürtingen, die innerhalb von anderthalb Jahren eine so genannte Stadtbildsatzung für die historische Altstadt erstellt habe, erklärt sie. Damit könnten Details wie Dachform und Fassadenstrukturen, aber auch Grünflächen und die Gestaltung einer Fußgängerzone festgelegt werden.

Als ein großes Anliegen sieht die Initiative auch die Eingliederung des zukünftigen Busbahnhofs in das Konzept an. „Wir wollen qualitätsvolle Lebensräume zum Wohnen und für Gemeinschaft, kulturelles und städtisches Leben unter der Berücksichtigung der historischen Gegebenheiten“, heißt auf dem Info-Flyer.

Dafür brauche Laichingen nach Ansicht der Initiative Gremien mit starker Bürgerbeteiligung, Städteplanern, Architekten, Historikern, Beratung und Ideen von außen, Visionen, aber auch offene Entscheidungsträger.