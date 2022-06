Sonntags um drei Uhr gibt es den Gottesdienst für Ältere und Kranke

Mit dem „Sonntags um 3 – Gottesdienst für Ältere, Kranke und Angehörige“ sind nach einer zweijährigen Pause nicht nur von Krankheit Betroffene, sondern hauptsächlich ältere Menschen am Sonntag, 26. Juni, 15 Uhr in die Evangelische Albanskirche in Laichingen eingeladen.

Pfarrer i.R. Horst Rauscher und Margit Röcker werden mit der Predigt, bekannten Liedern und Beiträgen den Bibeltext „Singet dem Herrn ein neues Lied.“ beleuchten. Hierzu schreibt Horst Rauscher: „Wir wollen uns hineinnehmen lassen in die Freude an der Schöpfung und an den Zusagen des Glaubens für schöne und schwierige Zeiten.“ Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst sind alle zu einem gemütlichen Beisammensein im AlbanPlus eingeladen.

Mit diesem ökumenischen Gottesdienst möchte die Demenz Initiative Laichingen unter dem Dach des Ortskrankenpflegevereins Laichingen Alb dazu beitragen, dass Menschen mit Demenz an ihre religiösen Erfahrungen und Gefühle wie Geborgenheit, Zuversicht und Stärkung erinnert werden. Ihr Anliegen ist es auch, dass Angehörige und Begleitende in ihrer schweren Aufgabe gestärkt werden und Zuspruch erfahren.

„Wir freuen uns, dass bei den „Sonntags um 3 – Gottesdiensten“ vor der Coroanazeit immer mehr Ältere diesen Gottesdienst für sich entdeckt haben. Mit altbekannten Liedern und der gut verständlichen Predigt versuchen wir ganz besonders auf die Belange der Älteren einzugehen.“, so die Verantwortlichen.

Der OKV bietet mit seinem OKV-Mobil einen Abhol- und Heimfahrdienst an. Bitte bis spätestens Freitag 24. Juni, um 10 Uhr in der OKV Geschäftsstelle, Telefon 07333-9539427, anmelden.