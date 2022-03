Sonniger Frühlingssonntag im Haufental

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Sonntag, den 27. März ließen sich viele kleine und große Leute vom frühlingshaften Wetter ins Haufental locken. Ein Fahrrad reihte sich ans andere – großartig, dass 85 Menschen sich zum neuen „get together – zusammen ist es immer schöner“ haben einladen lassen. Es wurde natürlich Fußball gespielt, es gab mehrere Indiaca Runden und das Wikingerschach hat nicht gefehlt. Einige Kinder haben den Wald erobert, aber es gab auch viele gemütliche Plätzchen um sich gemütlich zu unterhalten und das Buffet aus mitgebrachtem Kuchen, Keksen und Kaffee war reich gefüllt. Zum Abschluss des gelungenen Nachmittags konnte noch am Lagerfeuer gegrillt werden. Zukünftig laden CVJM und die evangelische Kirchengemeinde immer am 4. Sonntag im Monat ins Haufental ein. Wir freuen uns aufs nächste Mal, am 24. April 2022.