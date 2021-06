Sommerlesungen für Schulklassen starten

Autorenlesungen machen Bücher als etwas Lebendiges erfahrbar. Das Literatur-Live-Erlebnis fasziniert Schüler und fördert die Lesefreude nachhaltig. Jetzt sind sie wieder in Präsenz möglich. Die Mitarbeiterinnen der Laichinger Stadtbücherei freuen sich darüber und laden Schülerinnen und Schüler gleich zu drei Veranstaltungen ein.

Am Montag, 21. Juni, wird um 10.45 Uhr mit Sarah Welk zum ersten Mal in diesem Halbjahr eine Autorin wieder präsent und „ganz in echt“ in der Stadtbücherei zu Gast sein. In ihrer Lesung werden Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule (EKS) merken, wie begeistert sie selber ist: von Büchern, vom Lesen, vom Vorlesen und von guten Geschichten.

Die Kinder müssen dabei nicht im Publikum sitzen und schweigend zuhören – stattdessen sollen sie mitmachen, selber erzählen, Szenen nachspielen, im Buchquiz gegen sie antreten und vor allem Spaß haben. Im Gepäck hat sie ihre Buchreihe „Ich und meine Chaosbrüder“

Sarah Welk war nach dem Abitur Supermarktkassiererin, Spülhilfe, Werbekauffrau, Kindermädchen, Garderobiere und schließlich viele Jahre Redakteurin bei der ARD-Tagesschau. Inzwischen schreibt sie nur noch Bücher und lebt mit ihrer Familie und sechs Hühnern an der Nordsee.

Kurze Zeit später, am Dienstag, 6. Juli, um 8.15 Uhr kommt der Autor Christian Seltmann in die Laichinger Stadtbücherei und liest ebenfalls vor Kindern der EKS. Auch bei seiner Lesung geht es um Spaß am Zuhören und Mitdenken und -machen. Der Autor liest aus dem Buch „Robin Cat – wilde Fahrt ins Abenteuer“.

Christian Seltmann studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie in Bochum. Er war Matratzenlieferant, Radiosprecher, Krankenwagenfahrer, Universitätsdozent, Fremdenführer und nun mit Erfolg und Begeisterung Autor. Seine Kinderbücher wurden vielfach ausgezeichnet, unter anderem mehrmals mit dem Leipziger Lesekompass. Er lebt mit Frau, Tochter und Sohn in Coburg.

Bei seinen Veranstaltungen gibt’s was auf die Ohren: Jörg Isermeyer bringt am Dienstag, 13. Juli, um 10.30 Uhr in der Stadtbücherei ausgewählte Gedichte mit Stimme und Instrumenten zum Klingen. Untermalt wird dieser musikalische Lyrik-Slam von den Bildern herausragender Illustratoren. Zu Gast sind Schülerinnen und Schüler der EKS.

Jörg Isermeyer, geboren 1968 in Bad Segeberg, reiste als Straßenmusiker quer durch Europa. Nach seinem Studium zog er die freie Künstlerlaufbahn einer Universitäts-Karriere vor und lebt heute als Schauspieler, Regisseur, Theaterpädagoge, Musiker und Schriftsteller in Bremen und anderswo.

Er erhielt diverse Preise und Auszeichnungen: Bereits dreimal stand er auf dem Leipziger Lesekompass (2020 für „Ene meine Eierkuchen“). Und die „Lyrik Comics“ haben es auf die Nominierungsliste des Deutschen Kinder- und Jugendbuchpreises 2020 geschafft.