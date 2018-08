Sommerfest in der Laichinger Tagespflege

Die Gäste der Tagespflegestätte Laichingen haben gemeinsam mit ihren Angehörigen und dem Team der Tagespflege in der vergangenen Woche ihr Sommerfest gefeiert. Dabei ließen sie sich auch nicht von einem kurzfristigen Regen die Laune verderben. Denn nach wenigen Tropfen kam die Sonne wieder heraus. So konnte das Fest wie vorgesehen im Garten des Seniorenzentrums stattfinden. Das Sommerfest stand unter dem Motto „Sommermelodie“. Die 65 Personen ließen es sich bei Kaffee und Kuchen und Erfrischungsgetränken gut gehen. Das Ehepaar Meyer-Hentschel begeisterte mit seiner Drehorgel. Damit begleiteten sie auch die Senioren beim Singen von einigen Volksliedern. Viele Senioren verbinden mit einer Drehorgel starke Erinnerungen an frühere Tage. Denn als diese Generation noch im Kindesalter war, waren Drehorgelmusiker auf vielen Jahrmärkten zu finden. Ein Blumenrätsel trug auch zur Unterhaltung bei. Die Gäste der Tagespflege erfreuten sich an einem kurzweiligen Nachmittag und ihre Angehörigen konnten mit dem Team der Tagespflege und auch den anderen Tagesgästen ganz ungezwungen ins Gespräch kommen.