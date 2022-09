Sommerferienprogramm mit viel Spaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum Sommerferienprogramm des Gesangvereins Frohsinn Laichingen waren am vergangenen Donnerstag 16 fröhliche Kinder dabei. Begonnen haben die Kinder im Frohsinnraum oberhalb der Stadtbücherei mit lustigen Liedern, Sprechversen und kleinen Tanzchoreographien.

Die Kinder durften dann selber auswählen, was sie um 18 Uhr den Eltern in Westerlau beim Waldklassenzimmer vorführen wollten.

Nach einer fröhlichen Singstunde machten sich alle auf den Weg Richtung Westerlau zum Waldklassenzimmer. Dort wurden wir erwartet mit erfrischenden Getränken und mit einer heißen roten Wurst im Wecken. Die Kinder konnten bis zum Eintreffen ihrer Eltern noch auf dem Waldspielplatz toben. Erstaunt, was die Kinder in einer Singstunde gelernt haben, konnten die Eltern dann beim Abholen erleben und mit viel Beifall belohnen. Wenn auch du Lust hast zu uns zu kommen, dann schau bei uns vorbei ab 17. September immer samstags für Kinder ab 3 Jahren von 9.30 bis 10.30 Uhr und für Kinder ab der Grundschule von 10.45 bis 11.45 Uhr. Ab Oktober üben wir dann in festen Gruppen für unser Weihnachtsmusical. Wir freuen uns immer über neue Gesichter!