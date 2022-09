Sommerferienprogramm beim Jugend-Rot-Kreuz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 3. September hatte das Laichinger Jugend-Rot-Kreuz (JRK) 13 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren in der Rettungswache Laichingen zu Gast. Die sieben Stationen der Schnitzeljagd mussten wegen des Regens kurzfristig ins Gebäude verlegt werden. Die Teilnehmer wurden in 3 Gruppen aufgeteilt und mussten als Team viele Aufgaben lösen. So musste z.B. ein Geschicklichkeitsparcours gemeistert werden, bei dem es darum ging, mit Wasser gefüllte Becher auf einer Trage zu transportieren, ohne etwas zu verschütten. Alle Teilnehmer wurden am Ende mit Pokalen belohnt und zum gemeinsamen Grillen eingeladen.

Die JRK-Gruppe trifft sich nach den Sommerferien wieder wöchentlich jeden Freitag ab 18:30 Uhr im JRK-Gruppenraum in der Rettungswache (Uhlandstrasse 12, 89150 Laichingen). Interessierte Kinder und Jugendliche sind jederzeit willkommen. Bei Fragen und für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: osswald.hermann@t-online.de.