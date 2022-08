Sommerferien und trotzdem früh aufstehen?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eigentlich ein Widerspruch in sich … und doch hatten sich auch dieses Jahr wieder pünktlich um 6 Uhr am Mittwoch, 10. August knapp 30 Kinder zur alljährlichen Frühwanderung der Chorgemeinschaft Westerheim am Sängerheim versammelt.

Die Gruppe startete in der Stille und Kühle eines Sommermorgens in Richtung Heuberg. Der Weg ging am Hasenheim vorbei über den Egelsee, wo fast wie bestellt der ganzen Gruppe die aufgehende Sonne ins Gesicht schien. Beim anschließenden Aufstieg zum Heuberg konnte man bereits die vorbereitete „Rutschbahn“ bewundern. Die Vorfreude stieg. Doch zunächst stärkten sich alle im Schuppen von Ingo Hiller bei Milch, Kaba und Kuchen, bevor der Besuch der Rinder im Stall anstand. Wie schön, dass dieses Jahr auch wieder im Heu getobt werden konnte.

Dann aber hieß es endlich „Wasser marsch“ und die vorbereitete Silofolie wurde mittels Seifenwasser zu einer genialen Schaumrutsche. Danach durften die traditionellen HotDogs nicht fehlen. Zum Abschluss genossen noch einmal alle das schöne Wetter und versammelten sich zu einem musikalischen Abschluss im Hof, wo zur Gitarrenbegleitung beliebte Klassiker gesungen wurden, bevor alle bestens gelaunt wieder abstiegen.