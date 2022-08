Sommer-Grillfest der Turner und Turnerinnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Fast 70 Kinder und ihre Trainer des TSV Laichingen feierten am 26. Juli bei tollem Wetter mit Grillwurst, Wecken und Nachtisch ihr Grillfest. Gemeinsam wurden Spiele gespielt, auf der Slackline balanciert, Volleyball und Federball gespielt sowie Hula-Hoop und Stelzenlaufen ausprobiert. Vielen Dank an die zahlreichen Essensbeiträge der Eltern.

Ein erfolgreiches erstes Halbjahr konnten die Turnerinnen und Turner verbuchen: Verbleib in der Landesliga bei den Mädchen und den Jungs sowie der Erhalt der 2. Jungs-Mannschaft in der Kreisliga Süd. Einen hervorragenden 13. und 3. Platz beim Deutschland-Cup männlich. 10 Turnerinnen konnten ihre Lizenz als Kampfrichter erwerben und im März erzielten die beiden Mannschaften der weiblichen E- und D-Jugend jeweils einen 3. Platz bei der Vorrunde der Gau-Meisterschaft des Turngau Ulms. Im Herbst stehen die K-Stufen-Wettkämpfe weiblich und männlich an sowie die Kreisliga der Frauen.