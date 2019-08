So wird in Weißrussland über die Freundschaft zu Laichingen berichtet

Laichingen pflegt nicht nur nach Frankreich gute Kontakte (Ducey), sondern auch in den Osten. Seit 26 Jahren besteht die Freundschaft (keine offizielle Partnerschaft) zu Nesvish in Weißrussland.

Dieser Verbindung hat nun die Neswisher Zeitung eine ganze Seite gewidmet, verfasst in Russisch. Der Laichinger Joachim Claus von des West-Ost-Gesellschaft (WOG) hat den Artikel ins Deutsche übersetzen lassen, hier für Sie zum Nachlesen:

Die Geschichte der Freundschaft zwischen Nesvish und Laichingen hat im Jahr 1993 begonnen. Seitdem ist sie nicht nur stärker geworden, sondern hat auch neue Konturen bekommen. Heute ist der Kontakt zwischen den beiden Städten stabil und erfolgreich. Die Gesundheit-, Bildungs- und Sozialbehörden bekommen humanitäre Hilfe von den deutschen Freunden und können somit Ausrüstungen für Schulen und Krankenhäuser kaufen. Dank der finanziellen Hilfe konnten sich viele Kinder im Rehabilitationszentrum „Nadeschda“ erholen und medizinische Hilfe bekommen.

In den vergangenen neun Jahren haben 270 Schüler die Hilfe dieses Zentrums in Anspruch genommen. Hauptsächlich Kinder aus minderbemittelten und kinderreichen Familien der Internatsschule Gorodei. Insgesamt hat die Regionalgruppe Schwäbische Alb der WOG-Gesellschaft 90 000 Euro (in diesem Jahr 11 700 Euro) für Erholung und Heilung gespendet.

Vor Kurzem ist eine Gruppe aus diesem Zentrum zurückgekommen und hat unseren Korrespondenten Folgendes erzählt: „Wir hatten im Zentrum eine schöne Zeit und haben viel für unsere Gesundheit getan. Angeboten wurden Hydrotherapie, Massage, Wärmebehandlung, Heilgymnastik und vieles mehr“, erzählte die Leiterin der Gruppe Swetlana Kissel. Langweilig war es keineswegs. Jeder konnte sich eine Beschäftigung nach Lust und Laune suchen. Valeria Bogusch erzählt: „Mir hat am meisten das Sportland gefallen. Spaziergänge im Wald, Schwimmen und Sonnen gehörten ebenfalls zum Programm. Es bleibt uns noch lange in Erinnerung“. Evgenii Wisozki: „Wie hatten keine Langeweile. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt und wollte gar nicht mehr nach Hause.“

Im Mai dieses Jahres war eine Gruppe aus Nesvish in Laichingen. Die Leiterin Svetlana Schatrun erzählt: „Die Gruppe wurde vom Bürgermeister Klaus Kaufmann und dem Vorsitzenden der Regionalgruppe, Joachim Claus, empfangen. Das Finanzielle übernahm die WOG. Wir haben das deutsche Bildungssystem kennengelernt (Kindergarten, Grundschule, Realschule, Gymnasium). So was haben wir in Weißrussland nicht. Ferner haben wir Ausflüge in Laichingen und Schwäbisch Gmünd unternommen (Bärenhöhle, Fort Oberer Kuhberg). So eine Zusammenarbeit ist ein effektives Beispiel der Volksdiplomatie.“

„Das Praktische dieser Zusammenarbeit wird von J. Claus und I. Dorochowitsch durchgeführt, und das schon seit 20 Jahren. Aber das Meiste leisten unsere Freunde. Sie sind die Seele unserer Gesellschaft. Ihr Enthusiasmus hat es ermöglicht, die zahlreichen Projekte zu verwirklichen. In diesen 26 Jahren haben wir viele neue Freunde gewonnen. Wir bedanken uns bei allen, die uns geholfen haben, eine friedliche Zukunft zwischen unseren Völkern zu schaffen.“

„Im Schuljahr 2019/2020 kommt eine Delegation aus Laichingen nach Nesvish. Für die deutsche Jugend ist dies eine exzellente Möglichkeit, unser Land besser kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen. Wer weiß, vielleicht wird die Jugend von heute diese gute Tat unserer Generation weiter fortsetzen.“

Der Vertrag zwischen den Städten wurde 1993 von A. Raab und W. Droschin unterzeichnet. Insgesamt wurden von den WOG Laichingen in diesen 26 Jahren 300 000 Euro gespendet.