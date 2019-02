So wird eine acht Kilometer lange Höhle erforscht

„So voll war es seit Jahren nicht“, hat Wolfgang Ufrecht vom Höhlen- und Heimatverein Laichingen die überraschend zahlreich erschienenen Besucher im Höhlenrasthaus der Tiefenhöhle erfreut begrüßt. „Aber das war ja fast klar. Denn wir zeigen heute Top-Höhlenforschung direkt vor der Haustüre.“

Katharina Bitzer und Markus Bölzle von der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Blaukarst nahmen die Gäste bei ihrem Diavortrag, der mit zahlreichen Filmsequenzen angereichert war, mit auf eine spannende Reise ins Innere der Alb.

Die Referenten Katharina Bitzer und Markus Bölzle. (Foto: Kuhn-Urban)

Ziel und Traum der Höhlenforscher war es ursprünglich, einen trockenen Zugang zu den hinteren Räumen der Blauhöhle zu finden. Dazu untersuchten sie fast 600 Bodenstellen, um im Mai 2005 im Wald Hessenhau fündig zu werden. In einer Bodenvertiefung, einer Doline im Berghüler Wald, nahe der Hessenhöfe, verbarg sich recht unscheinbar der Zugang zur Hessenhauhöhle. Mittlerweile ist diese 7499 Meter lang und 148 Meter tief.

Da kamen uns auch oft Zweifel, ob dies hier auch wirklich ein Durchstieg ins Blauhöhlensystem ist. Markus Bölzle

Das Höhlenforscherteam grub sich fünf Jahre lang jedes Wochenende Stück um Stück entlang einer mit Erde und Lehm verfüllten Spalte im Karstgestein der Alb in die Tiefe. „Da kamen uns auch oft Zweifel, ob dies hier auch wirklich ein Durchstieg ins Blauhöhlensystem ist“, erinnerte sich Markus Bölzle. Doch erwiesen sich diese als unbegründet. Denn in 124 Metern Tiefe stießen die Höhlenforscher auf einen riesigen Hohlraum mit einem gewaltigen unterirdischen Fluss, der in Nord-Süd-Richtung verläuft – also vereinfacht gesagt zwischen Laichingen und Zainingen sowie dem Blautopf.

Färbeversuche mit dem Wasser

Durch spätere Färbeversuche wurde nachgewiesen, dass das dort fließende Wasser etwa die Hälfte des Wassers, welches durch den Blautopf strömt, ausmacht. Hautnah ließen Katharina Bitzer und Markus Bölzle mit ihren lebhaften Beschreibungen die Gäste teilhaben an ihrer Begeisterung für die Höhlenforschung und an den unglaublichen Entdeckungen, die sie so etwa 150 Meter unter der Erdoberfläche machen konnten.

Mehr entdecken: Der lange Weg ins Herz der Schwäbischen Alb

In Laichingen wird am Donnerstag Einblick in die geheimnisvolle Höhlenwelt gewährt. (Foto: ARge blaukarst)

Aber auch von den Mühen und Entbehrungen, die die ehrenamtlichen Forscher auf sich nehmen mussten, berichteten sie. Beeindruckend waren die Filmsequenzen, die die Forscher auf ihrem Weg zu ihren „Arbeitsplätzen“, die in der Regel am Ende der beiden Höhlengänge liegen, drehten. Dort nämlich sind die Männer und Frauen dabei, eine Fortsetzung des Höhlengangs zu finden.

Mit Strapazen kämpfen

Katharia Bitzer berichtete von den Strapazen, mit denen die Höhlengänger zu kämpfen haben. „Mittlerweile brauchen wir gute sechs Stunden, um vom Eingang bis zum Nordende der Höhle zu kommen. Wir klettern, laufen, schwimmen und tauchen.“ Dabei sind bis zu 350 Meter lange Tauchstrecken, die bis zu 20 Meter tief sind, zu überwinden. „Und dann wollen wir dort ja noch vermessen und schauen, ob und wie man weiterkommen würde.“ Daher ist bislang ein Biwak in der Höhle eingerichtet.

Beim Auftauchen hinter dem siebten Siphon werde ich feierlich von einem Kläranlagengeruch und tellergroßen Schaumkronen begrüßt. Katharia Bitzer

Und dessen Benutzung bedeutet: „Abends den Neoprenanzug ausziehen, trockene Kleidung anziehen und in den Schlafsack krabbeln. Am anderen Morgen raus aus dem warmen Schlafsack und rein in den kalten Neoprenanzug.“ Dazu die dunkle, nasse Umgebung der Höhle mit ihren stetigen acht Grad Temperatur, Luft wie Wasser. Oder andere Unannehmlichkeiten wie teilweise die Beschaffenheit des Wassers: „Beim Auftauchen hinter dem siebten Siphon werde ich feierlich von einem Kläranlagengeruch und tellergroßen Schaumkronen begrüßt. Die stauen sich alle vor dem Siphon“, zitierte sie aus ihrem Forschungstagebuch.

Viele unglaubliche Schönheiten

Doch tauchen im Schein der Taschenlampe auch viele unglaubliche Schönheiten im Dunklen des Höhlengang auf: die kleine weiß versinterte Schatzkammer mit ihren vielen Kristallen, majestätische Tropfsteingebilde, Perlen, Sinterbecken und andere steinerne Herrlichkeiten. Auf eine Strecke von 500 Metern ist der Höhlengang so breit und eben: „Wenn da kein Wasser wäre, könnten wir locker mit dem Fahrrad fahren“, meinte Katharina Bitzer schmunzelnd in ihrem Bericht.

Vielversprechend ist der große Höhlengang in nördlicher Richtung, den die Forscher „Laichinger Diretissima“ getauft haben. Diesen Gang beschreiben die Mitglieder der Arge Blaukarst als einen großen, nach Norden ziehenden Gangteil, der keinen größeren Bach enthält.

Neben großen Tunnelgängen sind auch canyonartige Gangteile vorhanden, die zu Klettereien zwingen. Der hinterste Bereich ist mit wunderschönen Kristallen geschmückt: nach dem Urteil der Entdecker die bislang schönsten Gangpassagen der Hessenhauhöhle.

Mehr entdecken: So präsentiert sich Blaubeuren auf der Tourismusmesse CMT