So will Laichingen für Radfahrer attraktiver werden

Die provisorische Verkehrsführung am Ausbauende der Bundesstraße 30 in Ravensburg ist fertig: Demnächst fahren aus Richtung Friedrichshafen kommende Autos über dieselbe Schleife auf die B 30 ein, die derzeit als einzige Ausfahrt der B 30 genutzt wird. Die Verkehrsführung soll voraussichtlich am Donnerstag entsprechend geändert werden, wie ein Sprecher des Regierungspräsidiums mitteilte. Dadurch soll es laut der Behörde weniger Staus an dem seit Wochen häufig verstopften Verkehrsknotenpunkt geben.