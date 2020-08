So verändert Corona den Alltag der Behindertenhilfe Habila

Die Behindertenhilfe Habila ermöglicht mehrere Wohnangebote: im Wohn.Haus Schillerstraße in Munderkingen, im Wohn.Haus Goethestraße in Laichingen und im Wohn.Haus Lange Straße in Heroldstatt.

Der Mensch soll mit seinen Bedürfnissen, Wünschen und Zielen im Fokus stehen. Dafür wird Unterstützung angeboten.

In verschiedenen kleineren Wohneinheiten bietet die Habila im Alb-Donau-Kreis die Wohnangebote und somit die Möglichkeit für eine Tagesstruktur für Menschen mit einer Behinderung.

Das Konzept stehe dabei für eine innere Haltung und lebe von der Mitbestimmung und Gestaltung der Bewohner. Es gehe darum, die Selbstbestimmung und Eigenständigkeit der Bewohner zu fördern, um den Alltag zu bewältigen, Freizeit zu gestalten und Zukunftspläne zu schmieden.

Die Mitarbeiter assistieren bei eben dieser Bewältigung des Alltags, der Pflege, der gemeinsamen Zubereitung von Mahlzeiten, bei Arztterminen und Behördengängen, beim Einkauf, bei der Freizeitgestaltung und der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

In Laichingen stehen seitens der Behindertenhilfe Habila insgesamt drei Wohneinheiten mit je vier Plätzen und drei Wohneinheiten mit je zwei Plätzen zur Verfügung. Je Wohneinheit gibt es dazu eine Küche sowie einen separaten Wohnbereich zur gemeinschaftlichen Nutzung.