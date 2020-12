So steht es um eine Notbetreuung in Laichingen

Die Stadtverwaltung Laichingen teilt mit: „Nach dem aktuellen Beschluss von Bund und Ländern zu den Corona-Maßnahmen werden alle Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg vom 16. Dezember 2020 bis einschließlich 10. Januar 2021 geschlossen. In Absprache mit den jeweiligen Betreuungseinrichtungen in Laichingen wird eine Notbetreuung eingerichtet.“

Hier besteht ein Anspruch

Anspruch auf Notbetreuung haben laut Mitteilung Kinder, bei denen beide Erziehungsberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber als unabkömmlich gelten. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze sowie für Home-Office-Arbeitsplätze gleichermaßen. Zudem muss versichert werden, dass keine anderweitige private Betreuung des Kindes (etwa durch Familienangehörige) möglich ist.

„Die Eltern werden gebeten, sich wirklich nur dann zu melden, wenn sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen. Wo immer möglich, sollten anderweitige Betreuungsmöglichkeiten genutzt werden“, heißt es seitens der Stadt Laichingen.

Formular gibt es auf der Homepage

Das entsprechende Formular für die Notfallbetreuung kann auf der städtischen Homepage abgerufen werden. Die Anträge zur Notbetreuung können per E-Mail an die Stadtverwaltung, Juliane Schneider (JSchneider@Laichingen.de, Telefon 07333/8514) gerichtet, oder, sofern kein E-Mail-Zugang besteht, auch in den Briefkasten der Stadtverwaltung (Bahnhofstraße 26) eingeworfen werden.

Familien, die bei der ersten Schließung der Kitas im Frühjahr bereits eine Notbetreuung beantragt und in Anspruch genommen haben, müssen keinen erneuten Antrag stellen, sofern sich keine Änderungen in den anspruchsbegründenden Verhältnissen ergeben haben. Diese Familien können sich direkt mit der jeweiligen Leitung der Einrichtung, in dem das Kind betreut wird, in Verbindung setzen.

Wenn Betreuung unbedingt nötig ist

Die Betreuung kann im gewohnten Umfang angeboten werden, jedoch nur für den Zeitraum, in dem die Eltern die Betreuung berufsbedingt unbedingt benötigen und nicht darüber hinaus.

Die Stadtverwaltung Laichingen werde im Einzelfall entscheiden, ob ein Notfallplatz angeboten wird. Darüber würden die Eltern am Dienstagabend per E-Mail informiert.