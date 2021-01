So steht es um den lokalen Onlinemarktplatz „Emma bringts“

Die Staus auf der B31 zwischen Friedrichshafen und Sigmarszell lösen sich in beiden Fahrtrichtungen so langsam auf. Das ist laut Polizei der Stand am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr. Doch die Straße zu befahren ist immer noch keine gute Idee: Zwischen dem Colsmannknoten und Eriskirch ist die Strecke derzeit noch gesperrt. Es liegen Eisplatten auf der Fahrbahn.

Außerdem muss ein Lkw bei Kressbronn aufwendig geborgen werden. Deswegen wird die Straße dort beidseitig nochmal gesperrt.