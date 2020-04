So steht es in Laichingen um die Kultur und Festivitäten in Corona-Zeiten

Festivals werden in diesem Jahr ausgesetzt – Planungen für 2021

Der Bulletproof-Verein hat das gleichnamige Festival in Feldstetten abgesagt (wir berichteten). Die „umsonst & draußen“-Sause war für den 31. Juli bis 1. August geplant. „Da wir als gemeinnütziger Verein unser ,umsonst & draußen–Festival’ nur mit Hilfe von Spenden finanzieren können, ist es in dieser schweren, unklaren Lage nicht vertretbar, um finanzielle Unterstützung zu bitten“, hieß es seitens des Vereins, der in seiner Mitteilung anfügte: „Aufgrund der ungewissen Entwicklung der nächsten Monate und aus Rücksicht auf Unternehmen sowie private Unterstützer wird das Bulletproof-Festival 2020 schweren Herzens ausgesetzt“.

Hinzu komme, dass sich der Verein fair gegenüber den Bands verhalten möchte. Der Verein konzentriere sich nun auf die Planungen für ein Bulletproof 2021, damit dann wieder „umsonst & draußen“ gefeiert werden könne.

Ebenso wegen der Corona-Beschränkungen seitens des Bundes und Landes abgesagt: das „Rock-dein-Leben“-Festival, das vom 23.bis 25. Juli auf dem Gelände des Flugsportvereins Laichingen stattfinden sollte. „Die Entscheidung trifft uns und die Besucher natürlich sehr hart. In einer Zeit, in der ,Zuhause bleiben’ angesagt ist, war es ein Hoffnungsschimmer, dass vielleicht ein Ende bald in Sicht sein könnte und mit dem Rock-dein-Leben-Festival vieles nachgeholt werden kann“, sagte Organisator Andy Kamm.

Dennoch: Der Sicherheitsaspekt und die damit verbundene Gesundheit der Besucher, Helfer und Einsatzkräfte seien wichtiger. So wurde die Entscheidung gefällt, dass das nächste „Rock-dein-Leben“-Festival vom 22.bis 24. Juli 2021 stattfinden soll – wie gewohnt auf dem Flugplatz. Viele der Bands, die für dieses Jahr auf dem Plakat stünden, hätten auch für das kommende Jahr ihren Auftritt zugesagt.

„Die Tickets für die Besucher behalten ihre Gültigkeit und auch die angebotenen Gruppenreservierungen beim Camping werden wir 1:1 übernehmen“, versicherte der Festival-Organisator und merkte an: „Die Enttäuschung ist bei den Besuchern natürlich groß, aber sie haben auch das Verständnis, dass es derzeit einfach nicht möglich ist und alle freuen sich nun auf das kommende Jahr.“