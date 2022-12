So spielten die jungen Laichinger Kicker

Bei den Fußball-Jugendmannschaften des TSV Laichingen lief es in der Hinrunde ganz gut. Laut Verein zeigten sie bei den Hinrundenspielen des Bezirks Donau/Iller starke Leistungen. Aus sportlicher Sicht besonders hervorzuheben sei dabei die Qualifikation sowohl der A- als auch der B-Jugend für die höhere Kreisleistungsstaffel sowie die Vizemeisterschaften der D1- und E1-Jugend. So lief das Halbjahr für die jungen Laichinger Kicker.

Auch die Jüngsten waren seit dem Ende der Sommerferien edlich wieder mit viel Freude am Ball. Die Jahrgänge 2014 und jünger werden unter der Leitung von Denis Höft (Bambini), Achim Meyer (F2) und Matthias Wiedmann (F1) spielerisch an den Fußballsport herangeführt, unterstützt von einigen engagierten Eltern. Etwa 50 Kinder trainieren jede Woche und bei einzelnen Spieltagen können sie gegen andere Teams zeigen, was sie schon alles gelernt haben.

Bei der E2-Jugend (Jahrgang 2013) übernahm Uli Anhorn als neuer Trainer die Verantwortung. Hier konnten im Saisonverlauf spielerische und taktische Fortschritte erreicht werden, die sich mit zwei Siegen an den letzten beiden Spieltagen auch in positiven Ergebnissen niederschlugen.

Die E1-Jugend unter dem Trainerduo Steffen Richard und Frank Gebauer spielte eine starke Saison und begeisterte mit sehenswerten Spielzügen. Mit insgesamt 43 geschossenen Toren wurde in der Tabelle ein toller zweiter Rang belegt.

Bei den D2-Junioren steht erfahrungsgemäß die Eingewöhnung an neue Regeln und auf das größere Spielfeld im Vordergrund. Unter dem Trainergespann Andreas Schultheiss, Andreas Rehm und Timo Ahrens zeigten sich nach einigen knappen Niederlagen erste Erfolge, unter anderem mit einem tollen 5:2 Sieg im letzten Heimspiel.

Dass eine stetige Trainingsteilnahme und größere Spielpraxis zu guten Platzierungen führen kann, wird beim älteren D-Jugend-Jahrgang ersichtlich. Die Trainer Rainer Stadlmeier und Vincenz Cesare landeten mit ihrer D1 in der aktuellen Quali-Runde auf einem starken 2. Tabellenplatz.

Bei den älteren Jahrgängen von der C- bis zur A-Jugend bildet die Fußballabteilung des TSV Laichingen eine Spielgemeinschaft mit den Vereinen aus Feldstetten und Heroldstatt (SGM HeFeLa). Auch hier werden erste Erfolge einer kontinuierlichen Jugendarbeit und einer guten Zusammenarbeit zwischen den Vereinen sichtbar.

So konnte erstmals seit vielen Jahren wieder eine A-Jugend gemeldet werden. Hier stellten sich mit Mario Schmutz und Stephan Krämer zwei erfahrene Fußballer als Trainer zur Verfügung. Diese landeten mit ihrer gut eingespielten Mannschaft in einem ausgeglichenen Teilnehmerfeld auf einem starken 5. Tabellenplatz, was für die Rückserie gleichzeitig die Qualifikation für die Kreisleistungsstaffel bedeutet.

Einen schönen Erfolg konnte auch die B-Jugend mit den Trainern Stefan Spann und Kevin Lützkendorf feiern. Die junge Mannschaft erreichte aufgrund ihrer großen spielerischen Qualität einen Platz unter den besten vier Mannschaften der Tabelle und darf sich somit im Frühjahr kommenden Jahres ebenso in der Kreisleistungsstaffel beweisen. Auch im Bezirkspokal ist die Mannschaft nach zwei Erfolgen noch im Rennen.

In der C-Jugend treten die Spieler der drei beteiligten Vereine der Spielgemeinschaft erstmals gemeinsam auf dem Spielfeld an. Über eine herausragende Trainingsbeteiligung mit regelmäßig über 20 Spielern steigerte sich die Mannschaft im Verlauf der Saison stetig und kam in der Qualifikations-Runde zu drei Siegen. Trotz einiger knapper Niederlagen kann das Trainerteam Felix Barth, Stefan Eisele und Thomas Schwenkedel mit den Leistungen sehr zufrieden sein.

Die guten Ergebnisse von der C- bis zur A-Jugend sind umso erstaunlicher, da alle Mannschaften der Spielgemeinschaft meist ausschließlich mit jüngeren Spielern antreten und sich gegen ältere, körperlich überlegene Spieler behaupten müssen. Dies lässt darauf hoffen, dass die Teams in den kommenden Spielzeiten weitere Erfolge feiern dürfen.

Die mit Frank Gebauer und Bernd Schmidt neu besetzte Jugendleitung schaut daher sowohl bei den älteren als auch bei den jüngeren Jahrgängen aufgrund des anhaltenden Interesses der Kinder positiv in die Zukunft. Auch die Stadt Laichingen hat durch die Errichtung eines neuen Rasenspielfeldes eine Verbesserung der Infrastruktur geschaffen.

Eine große Herausforderung ist jedoch weiterhin die Gewinnung neuer Trainer. Zwar sieht sich die Jugendleitung aktuell gut aufgestellt. In den insgesamt zehn Teams von Bambini bis zur A-Jugend betreuen etwa 20 Trainer mit viel Engagement rund. 150 Kinder. Es werden jedoch auch immer wieder neue Trainer gesucht.

Als nächstes stehen in der Fußballabteilung die traditionellen Hallenturniere während der Weihnachtsferien auf dem Programm. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause treten vom 27. Dezember bis 5. Januar zahlreiche Vereine bei insgesamt elf Jugendturnieren von Bambini bis zur A-Jugend in der Laichinger Jahnhalle an. Am 5. und 6. Januar folgen dann noch die Turniere der aktiven Frauen und Männer.