So sehen die Sieger-Bilder aus

Die Auswahl fiel merklich schwer. So viele bunte Bilder waren in den vergangenen Wochen beim Malwettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ zur Fußball-Weltmeisterschaft eingereicht worden. Die Qual der Wahl hatten letztlich SZ-Verlagsleiterin Vera Epple und Julia Schmid vom gleichnamigen Spielwarengeschäft in Laichingen. Schmid hatte die ersten drei Preise für die Gewinner gesponsert.

Ein großer Drache in Fischform, ein Badminton-Set mit Netz oder auch ein Beachball-Spiel: Die Sieger stehen nun fest. Über die drei Gewinne dürfen sich die 14-jährige Laura Felkel aus Laichingen, der siebenjährige Ben Zeifang aus Laichingen und die fünfjährige Alina Peschel aus Münsingen-Magolsheim freuen. Sie können sich ab sofort ihre Gewinne in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 13 Uhr abholen. Doch auch für alle anderen Teilnehmer beim WM-Malwettbewerb gibt es einen Preis. Alle Künstler können sich sowohl ihr Bild sowie eine kleine Überraschung abholen – ebenfalls in der SZ-Geschäftsstelle in Laichingen.

„Alle Bilder sind toll“

„Das war gar nicht so einfach, auszuwählen. Alle Bilder sind toll“, sagt Julia Schmid beim Durchsehen der Kunstwerke. Zustimmung bekommt sie von Vera Epple: „Es war auch deswegen so schwierig, weil es so viele Teilnehmer ganz unterschiedlichen Alters sind. Auch das musste man bei der Auswahl beachten.“ Das Konferenzzimmer der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen wurde zu einem bunten Bildermeer.

Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren konnten ihre ganz individuellen Bilder zur Fußball-Weltmeisterschaft zeichnen und damit am Malwettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ teilnehmen. Trotz des frühen Ausscheidens der deutschen Nationalmannschaft waren die jungen Künstler auch weiter fleißig. Sie zeigten auf ihren Bildern Spielszenen, den großen WM-Pokal als Siegertrophäe oder auch Flaggen der unterschiedlichsten Länder.

Fleißig dabei waren auch die Schüler der Klasse 3a der Grundschule Zainingen. Marco Reus, Manuel Neuer oder auch Thomas Müller: Die Kinder zeichneten passend zur Fußball-Weltmeisterschaft verschiedene Porträts von deutschen Fußballspielern und haben sich damit geschlossen beim WM-Malwettbewerb der „Schwäbischen Zeitung“ beworben. 14 Bilder flatterten in den E-Mail-Posteingang ein.

Richtige Hingucker

„Wir hatten uns schon vor der WM überlegt, Porträts zu malen“, erzählt die Klassenlehrerin Carina Pflum. Dann sei sie auf den Aufruf der „Schwäbischen Zeitung“ für den Malwettbewerb aufmerksam geworden und dachte sich: „Das passt.“ Im Kunstunterricht werde auch die Porträtzeichnung behandelt. „Jedes Kind hat dann einen Spieler gezogen, dessen Gesicht zur Hälfte zu sehen war“, erklärt die 25-jährige Lehrerin. Die Gesichtshälfte sei dann zu ergänzen gewesen. „Es sind wirklich sehr schöne Zeichnungen als Ergebnis raus gekommen“, lobt Carina Pflum ihre Schüler und fügt an: „Meine Klasse ist zudem sehr fußballbegeistert. Da war naheliegend, dass wir etwas zur Weltmeisterschaft machen.“ Pflum weiter: „Die Kinder waren sofort über den WM-Wettbewerb erfreut und wollten mitmachen.“

Das freue auch Epple und Schmid. Sie loben die Drittklässler. Die Porträts seien sehr gelungen – richtige Hingucker.