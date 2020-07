So nimmt das Projekt Dorfladen in dieser Alb-Kommune weiter Form an

Der Dorfladen in Feldstetten soll ein Ort werden, um in Kontakt zu sein, kurze Wege zu ermöglichen, Infrastruktur zu erhalten und Geschichte für die Zukunft zu nutzen. Nach einer Informationsveranstaltung für die Bürger wurde eine Umfrage angestoßen. Dem Team vom Dorfladen Feldstetten mit Elisabeth Enderle, Claudia Häberle, Hiltrud Köpf-Bohnaker, Erich Harscher, Philipp Geißler und Christian Weisser war es wichtig, ein Stimmungs- und Meinungsbild einzuholen.

Die Befragung: Insgesamt haben an dieser 132 Haushalte teilgenommen. Das entspricht laut Christian Weisser, der sich um diese und die Auswertung kümmerte, etwa 25 Prozent der Haushalte Feldstettens. 92 Fragebögen gingen in Printform ein, 40 wurden online abgeschickt. „Die Rückmeldungen finde ich sehr positiv. Es gingen sogar welche aus der Umgebung wie Laichingen, Heroldstatt und Westerheim ein“, erzählte Weisser. Insgesamt hätten über die Fragebogen-Aktion 21 Personen ihr Interesse an einer Mitarbeit im Dorfladen angekündigt.

Zustimmung und Skepsis: Auf die Frage, ob ein Dorfladen in Feldstetten sinnvoll ist, antworteten 85,6 Prozent aus den rückläufigen Fragebögen mit „Ja“. 8,3 Prozent gaben ein „Nein“ und 6,1 Prozent zeigten sich unentschlossen. Die Idee, das Museum mit dem Dorfladen zu verbinden, finden 65,2 Prozent der Antworter gut. 12,1 Prozent stimmten mit „Nein“ und 22,7 Prozent gaben ein „Unentschlossen“ an. In der Verbindung von Museum und Dorfladen schlummere Potenzial. Für manche sei solch ein Konzept noch nicht „ganz greifbar“.

Einkaufen im Dorfladen: Molkereiprodukte wie Milch, Butter und Käse, frisches Obst und Gemüse sowie lagerfähige Lebensmittel wie Mehl, Teigwaren, Essig, Öl, Konserven, Tiefkühlprodukte, Gewürze, Zucker, Kaffee, Tee und Süßwaren machen bei der Befragung das Rennen. Regionale Anbieter sollen zum Zuge kommen.

74,2 Prozent derer, die den Fragebogen zurückgegeben haben, würden mindestens einmal pro Woche einkaufen. 17,4 Prozent gaben mindestens einmal pro Monat und 8,3 Prozent seltener als einmal pro Monat an. Mit solchen Zahlen könnte das Dorfladen-Team durchaus kalkulieren.

So geht es weiter: Nach der Gründung der Unternehmergesellschaft (UG) wird die Möglichkeit für eine stille Beteiligung gegeben. Das Team würde sich über Bürger freuen, die sich dafür einsetzen. Danach stehen der finale Kosten- und Finanzplan sowie Umbau und Realisierung des Dorfladens an.