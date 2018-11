So macht Goethe sogar Grundschülern Spaß

Kinder mit Gedichten von Christian Morgenstern, Goethe, Fontane oder Bertolt Brecht zu begeistern – geht nicht, könnte man meinen. Es sei denn, die Gedichte werden von Oliver Steller vorgetragen. Die Stadtbücherei hatte den Rezitator aus Köln eingeladen. Und er brachte 120 Erst- und Zweitklässler der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule in der Volksbank zum Toben.

Oliver Steller hebt Gedichte, die manch einer noch aus dem Deutschunterricht kennt und die heute schon ziemlich angestaubt wirken, vom hohen Sockel und versucht, sie auf seine eigene Art und Weise und mit ganz viel Spaß zu vermitteln. „Ich hoffe, dass die Kinder aus meiner Show rausgehen und ihnen beim Stichwort ,Gedichte’ die grüne Lampe angeht und nicht die rote“, sagt der Rezitator. Bei ihm sei dies nicht immer so gewesen. Deshalb stehe er jetzt auf der Bühne – trägt Gedichte vor, zaubert und singt. Der studierte Musiker schaffte es, die Kinder mitzunehmen.

„Guten Morgen Kinder“, rief er in die Runde. Und schon klemmte er sich seine Gitarre „Frieda“ unter den Arm und legte los: „Worte machen zum Beispiel Gedichte. Worte erzählen eine Geschichte. Worte kann ich lesen und kann ich auch sprechen. Worte sind da, um Schweigen zu brechen...“

Steller geht mit Lust und unverkrampft an die hohe Kunst der Dichtung und blickt mit der Liebe zum Wort auf klassische Balladen oder freche Gedichte: Er trug in Laichingen „Fisch Fasch“ von Brecht oder auch Fontanes Ballade „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ vor, das wohl alle einmal auswendig lernen mussten. Gemeinsam sang der Künstler mit den Kindern zum Schluss das witzige Lied vom Rollmops, der sauer ist, weil er Angst vor dem Verzehren hat. „Der Rollmops ein armes Tier, gewickelt in ein Stück Papier. Er hat nicht viel vom Leben mehr und fürchtet sich vor dem Verzehr. Sein Glück ist nicht von Dauer und deshalb ist er sauer.“