So liefen in Laichingen die Schülertestungen ab

Corona-Schnelltestungen in der Daniel-Schwenkmezger-Halle

Das Angebot von Schnelltestungen in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen wird zunächst bis Juni weitergeführt. Die Termine werden nur auf vorherige Anmeldung vergeben.

Testtermine sind am 4., 7., 12., 18., 21., 25. und 27. Mai sowie am 2., 8., 11., 15., 18. und 22. Juni jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Man kann sich an dem Testtag bis spätestens 12 Uhr anmelden. Eine spätere Anmeldung ist für diesen Tag nicht mehr möglich beziehungsweise dann wieder für einen Folgetermin. Interessierte können sich entweder per E-Mail unter coronatest@laichingen.de anmelden, unter Angabe des Namens, Vornamens, Geburtsdatums, der Adresse, Telefonnummer und Mailadresse. Telefonisch können diese einen Termin unter Telefon 07333/8512 vereinbaren (Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr), ebenfalls unter Angabe der persönlichen Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, Mailadresse). Interessierte erhalten dann per E-Mail oder telefonisch einen Termin. Diese werden nach der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Die Stadt Laichingen appelliert, nur zur Testungen zu kommen, wenn man keine Symptome hat. Zudem sollte man pünktlich zum vereinbarten Termin kommen und eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tragen. Vor dem freiwilligen Test muss vor Ort eine Einwilligungserklärung zur Durchführung des Tests und zum Datenschutz unterschrieben werden. Die Tests werden laut Stadt von geschultem und erfahrenem Personal durchgeführt (Fachkräfte des ASB, DRK, Stadtapotheke und Marktapotheke).

Darüber hinaus können in allen Apotheken in Laichingen jederzeit Corona-Schnelltests durchgeführt werden.

Seit dem 24. April gibt es ein zusätzliches Angebot: Ein privates Unternehmen bietet jeweils am Montag (7 bis 9 Uhr) und Samstag (8 bis 10 Uhr) in der Daniel-Schwenkmezger-Halle kostenlose Corona-Schnelltests an. Dieses Angebot gilt für alle Bürgerinnen und Bürger; dabei ist keine Anmeldung erforderlich.

Die Stadt Laichingen informiert in einer Mitteilung über eine weitere Möglichkeit: Am Samstag, 8. Mai, wird an zwei Stationen in Laichingen getestet. An diesem Tag wird laut Stadtverwaltung zusätzlich zu den Schnelltestungen in der Halle eine Testmöglichkeit auf dem Duceyer Platz/vor der Stadtbücherei angeboten – von 8 bis 10 Uhr. Diese finde allerdings nur bei gutem Wetter statt.