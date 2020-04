So läuft eine Gemeinderatssitzung in Corona-Zeiten ab

Zahlen zum Planwerk

Die Gesamterträge im Ergebnishaushalt der Stadt Laichingen 2020 erreichen 29,37 Millionen Euro und die ordentlichen Aufwendungen 29,35 Euro Millionen Euro. Daraus folgt ein Jahresergebnis von 21600 Euro.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt sind mit 27,8 Millionen Euro bemessen. Dem stehen 26,5 Millionen an Auszahlungen entgegen. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,3 Millionen Euro für das Jahr 2020. Für dieses Jahr sind Investitionen in Höhe von 6,64 Millionen Euro vorgesehen. Dadurch ergibt sich ein so genannter Finanzierungsmittelbedarf von 2,2 Millionen Euro, der voraussichtlich über die liquiden Eigenmittel (derzeitige Höhe: 2,9 Millionen Euro) gedeckt werden kann.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. Anders könnte das für die Jahre 2021 bis 2023 aussehen.

Die Gewerbesteuer für 2020 ist im Planansatz mit 5,3 Millionen Euro veranschlagt; die Einkommenssteuer mit 6,6 Millionen Euro.

Der Haushaltsplanentwurf wurde Ende Januar eingebracht. Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos) hatte diesen in der Sitzung des Rates vorgestellt und in seiner Haushaltsrede auf die wichtigsten Inhalte verwiesen. In der Februar-Sitzung erfolgten dann die Stellungnahmen der Fraktionen.