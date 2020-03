So läuft die Blutspende in Laichingen ab

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) richtet regionale Blutspendezentren in Baden-Württemberg und Hessen ein. Blutspendetermine werden in den Zeiten des Coronavirus an veränderte Rahmenbedingungen angepasst. Für das Blutspendewesen bedeutet dies laut Mitteilung, dass die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards in Bezug auf soziale Kontakte bei den Terminen neu abgestimmt werden muss.

Deshalb wird in Baden-Württemberg und Hessen ab Montag, 23. März, das über Jahrzehnte etablierte Konzept der mobilen Blutspendeaktion „vor der Haustüre“ angepasst: An sorgfältig ausgewählten und gut erreichbaren regionalen Standorten werden über mehrere Tage hinweg mobile Blutspendezentren eingerichtet.

Diese sind so ausgelegt, dass für Spender, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des DRK auf ausreichend große Abstände zwischen den anwesenden Personen und eine effektive Steuerung des Besucherstroms durch Einlassbeschränkungen möglich ist. Mit einem neu installierten Terminreservierungssystem können sich Blutspender ihren Spendezeitpunkt frei wählen.

Das Prozedere in Laichingen

So wird das auch in Laichingen der Fall sein. Vom 23. bis zum 27. März bittet das DRK in der Zeit von 13 bis 18 Uhr um die Blutspende in der Daniel-Schwenkmezger-Halle. Um Wartezeiten zu vermeiden, bittet der Blutspendedienst das neu installierte Terminreservierungssystem unter www.blutspende.de/termine zur individuellen Terminvereinbarung zu nutzen.

Für Blutspender bestehe kein gesteigertes Risiko, sich auf Blutspendeterminen mit dem Coronavirus anzustecken. Bereits seit geraumer Zeit wurden Maßnahmen ergriffen, die eine größtmögliche Sicherheit aller Anwesenden bei den Spendeterminen gewährleisten, heißt es. Diese Maßnahmen werden täglich überprüft und aufgrund der aktuellen Entwicklungen angepasst: Dazu zählen unter anderem eine Temperaturmessung bereits am Eingang sowie die kontrollierte Aufforderung zur Handdesinfektion.

Befragung am Eingang

Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen oder Durchfall werden generell nicht zur Blutspende zugelassen. Bereits am Eingang wird nach diesen Symptomen gefragt. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft werde das Virus nicht über eine Blutspende übertragen.

Wir sind überwältigt von der großen Solidarität der Bürger für ihre Mitmenschen, die auch durch die Blutspendebereitschaft zum Ausdruck kommt. Harald Klüter

Professor Dr. med. Harald Klüter, Ärztlicher Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie Mannheim des DRK-Blutspendedienstes, sagt: „Wir sind überwältigt von der großen Solidarität der Bürger für ihre Mitmenschen, die auch durch die Blutspendebereitschaft zum Ausdruck kommt. Wir wollen dieser in einer angepassten Spendeumgebung Raum zur Entfaltung geben und gleichzeitig dem Schutz unserer Blutspender den größtmöglichen Vorrang geben. Durch den Aufbau der mobilen Blutspendezentren gewährleisten wir auch in Krisenzeiten die Versorgung von Patienten und Unfallopfern mit lebenswichtigen Blutprodukten.“

Das ist vor der Blutspende zu tun

Spendewillige können Ort und Öffnungszeiten der regionalen Blutspendezentren jederzeit unter www.blutspende.de/termine erfragen. Damit eine effektive Steuerung des Spenderstroms ohne größere Wartezeiten gewährleistet werden kann, werden die Spender laut dem Deutschen Roten Kreuz gebeten, einen persönlichen Zeitpunkt für ihre Blutspende zu vereinbaren. Neuspender werden gebeten, sich grundsätzlich einen Termin für ihre erste Spende geben zu lassen.