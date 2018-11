So kommt die Stadtbücherei jetzt direkt nach Hause

Die Stadtbücherei Laichingen und die Stadtapotheke Laichingen machen den Anfang des zukünftigen Online-Marktplatzes auf der Laichinger Alb: Dank einer gemeinsamen Aktion können ab sofort gewünschte Bücher, aber auch andere Medien, nicht mehr nur in den Regalen der Bücherei in der Radstraße ausgeliehen werden. Sondern sie werden jetzt auch direkt nach Hause geliefert.

Den Botendienst übernimmt die Stadtapotheke, die zum Überbringen von Medikamenten, die bestellt werden mussten, ohnehin schon auf der Laichinger Alb mit einem Auto unterwegs ist: „Ein toller und kostenfreier Service für alle“, so Klaus Hübner von der Laichinger Stadtapotheke: „Nicht nur für Gehbehinderte.“

Wie funktioniert der Service? Wenn ein Lesewurm nicht zur Stadtbücherei kommen kann – aus welchen Gründen auch immer –, hat dieser nun die Möglichkeit per Telefon oder E-Mail seinen Leihwunsch zu äußern. Macht er dies an den Ausliegerungstagen – Dienstag bis Freitag – noch vor 16.30 Uhr, sollen die gewünschten Medien noch am selben Tag zuhause ankommen. „Wir rufen dann an oder schreiben zurück, ob das Medium verfügbar ist und wann wir es liefern würden“, erklärt Marion König von der Stadtbücherei den Ablauf.

Sollte eines der insgesamt 20 000 realen Medien noch nicht vorrätig oder schon verliehen sein, wird das vermerkt und dann ausgeliefert, wenn es (wieder) in der Bücherei eingetroffen ist.

Die Lieferung könne dann ab 18 Uhr und bis zirka 20.30 Uhr entgegengenommen werden, sagt Hübner. Wann genau, hängt von der Route des Überbringers ab, der das Medium in einer Tüte und deshalb „diskret“ liefert. Das Auslieferungsgebiet erstreckt sich über die komplette Laichinger Alb – und noch ein bisschen darüber hinaus: „Eigentlich das Verbreitungsgebiet des Laichinger Anzeigers“, so Hübner.

