So geht es mit dem Café Deli in Laichingen weiter

Neuer Name, neues Konzept

Das Café Déli an der Radstraße im Zentrum Laichingens ist ab Mittwoch geschlossen. Am neuen Standort im Industriegebiet in Laichingen soll es voraussichtlich ab Ende September weitergehen. Darauf arbeitet das Ehepaar Ines Zeiher-Kula und Orhan Kula hin. Mit dem Standortwechsel gibt es auch einen neuen Namen:

Déli restaurant · bar · event

Dieser steht auch für das neue Angebot hin zum Restaurant- und Eventbereich. Das Grundstück fasst 2300 Quadratmeter. Der Neubau ist 450 Quadratmeter groß. Es sollen im Innenbereich 120 Plätze entstehen. Eine große Theke, eine Lounge für die Clubatmosphäre, eine integrierte Bühne für Live-Musik, DJ-Veranstaltungen und vielleicht auch Tanz und Comedy: Die Nachfrage werde das Angebot regeln. Wichtig ist dem Ehepaar, dass sich alle Gäste wohlfühlen.