So feiert die Laichinger Kammermusik ihr 25-jähriges Bestehen

Die „Stunde der Kammermusik“ feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit acht Konzerten innerhalb der Festwoche vom 15. bis 24. März. Davor gibt es wegen dieses intensiven Schwerpunkts ausnahmsweise keine Konzerte. Die hochkarätige Konzertreihe im Alten Rathaus in Laichingen ist weit über die Region hinaus bekannt.

Garant dafür ist Volker Hausen, Gründer der Konzertreihe mit 17 Aufführungen pro Jahr. Sie finden in der Regel alle 14 Tage statt, jeweils um 11 Uhr, und bieten wesentlich mehr, als man für zehn Euro Eintritt erwarten könnte. Die Kammermusikstunde ist offen für alle Musikrichtungen und hat aufgrund ihrer Vielseitigkeit ein breites Publikum erobert. Das Festprogramm bietet viele Höhepunkte und gibt einen Einblick in die Bandbreite des musikalischen Angebots.

Das 25-jährige Bestehen ist Teil der umfangreichen Geschichte der Kammermusikstunde. Dabei spielt teure Steinway-B-Flügel im stilecht renovierten Bürgersaal des Alten Rathauses eine besondere Rolle, den die Stadt Laichingen 1993 gekauft hat. Die Anschaffung des Flügels war der Startschuss für die Konzertreihe. Die Organisatoren haben dem Steinway-Flügel beim Jubiläums-Programm einen Ehrenplatz eingeräumt. Er hat die Hauptrolle beim ersten und letzten Programmpunkt und markiert Anfang und Ende der Festtage.

Das Jubiläumsprogramm beginnt am Freitag, 15. März, um 20 Uhr mit einem Klavierabend im Alten Rathaus. Pianistin Ines Klotina aus Stockholm, die bereits 2014 in der Kammermusikstunde zu Gast war und damals mit stehenden Ovationen gefeiert wurde, spielt: Sie nutzte die ganze Bandbreite des Steinway-Flügels, brachte ihn zum Klingen und Singen, ließ kristallklare Läufe heraus perlen, griff temperamentvoll in die Tasten. Komplett ohne Noten spielte sie hoch komplexe Kompositionen von Beethoven, Rachmaninov und anderen Komponisten mit höchsten Schwierigkeitsgraden.

Die Künstlerin aus Schweden tritt beim Klavierabend im Alten Rathaus auf – zum Auftakt sowie beim Finale der Festwoche in der Katholischen Kirche Laichingen mit dem Collegium Musicum aus Ulm. Sie interpretiert das Klavierkonzert von Mozart in d-Moll, das Collegium Musicum spielt die Sinfonie von Beethoven Nr. 4. Das Konzert in der katholischen Kirche Laichingen beginnt am Sonntag, 24. März, um 17 Uhr.

Zwischen diesen beiden Terminen sind viele weitere Höhepunkte geboten – zum Beispiel beim Festabend mit den Stuttgarter Salonikern in der Daniel-Schwenkmezger-Halle am Samstag, 16. März, ab 19 Uhr. Das Repertoire des Ensembles umfasst die letzten drei Jahrhunderte mit Romantik, Jahrhundertwende und Zwanziger Jahre, von der klassischen Konzert-Ouvertüre über Operetten und Strauss-Walzer bis hin zu Early Jazz und Swing. Vor dem Konzert gibt es einen Festakt mit verschiedenen Rednern zum 25-jährigen Bestehen der Kammermusikstunde, darunter auch Volker Hausen, Gründer und Vorsitzender des Vereins „Stunde der Kammermusik“.

Am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr treten Lehrer und fortgeschrittene Schüler der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen im Alten Rathaus auf. Die jährlichen Auftritte der Musikschule sind beim Publikum sehr beliebt. Grund dafür ist neben der Attraktivität der Beiträge auch das abwechslungsreiche Programm mit vielen verschiedenen Musikern.

Am selben Tag, ebenfalls am 17. März, gibt es im Rahmen der Festwoche um 19 Uhr in der Konzertkirche St. Stephanus in Westerheim einen Orgelabend mit Hans-Martin Braunwarth. Der Organist aus Heilbronn spielt auf der aufwändig renovierten Schäferorgel mit ihren 700 Pfeifen. Er zeigt die umfangreichen Möglichkeiten dieses Instruments. Dazwischen gibt es Einlagen mit Tatjana Bräkow-Killius (Flöte) und Ruth Unterkofler (Oboe), die gemeinsam mit dem Organist musizieren.

Am Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr wird das 25-jährige Bestehen der Kammermusikstunde mit einer Mischung aus Konzert und Lesung im Alten Rathaus gefeiert: Stefanie Steffen, früher Schülerin am Albert-Schweitzer-Gymnasium, heute freischaffende Schauspielerin, liest vor – aus Briefen von Komponisten an Komponisten, mit spannenden Einblicken in das Leben von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Felix Mendessohn-Bartholdy, Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Dimitri Schostakowitsch, Claude Debussy, und Benjamin Britten. Dascha Klimas aus Ulm spielt Werke dieser Komponisten am Steinway-Flügel. Die Zwölfjährige ist trotz ihrer Jugend eine Virtuosin am Klavier und hat bereits bei ihrem ersten Auftritt in der Kammermusikstunde 2017 das Publikum zum Staunen gebracht. Sie verzauberte ihre Zuhörer mit ihrer kindlichen Ausstrahlung und spielte die meisten Stücke der anspruchsvollen Werke komplett auswendig.

Am Freitag, 22. März, um 20 Uhr stehen im Alten Rathaus Lied und Oper im Mittelpunkt – mit Sopranistin Maria Gerter und Felicitas Brunke (Mezzosopran), von Satoko Kato am Klavier begleitet. Maria Gerter hat schon mehrfach bei der Kammermusikstunde begeistert, gemeinsam mit ihrem Vater, einem Meister am russischen Knopf-Akkordeon, Bajan genannt. Maria Gerter hat Operngesang an der Opernschule in Zürich studiert und beeindruckt mit ihrer wunderschönen, klaren Stimme und einer starken Ausstrahlung.

Bevor das Festprogramm mit dem bereits genannten Klavierkonzert am Sonntag, 24. März, seinen Abschluss findet, gibt es am Samstag, 23. März, um 20 Uhr in der Alten Aula des Albert-Schweitzer-Gymnasiums einen Jazzabend mit der Band „Allotria“ aus München, benannt nach einem Münchner Jazzlokal, wo sie lange Jahre Hausband war. Inzwischen gehört sie zu den profiliertesten Jazzbands in Mitteleuropa und hat als Besonderheit vier Bläser in der Frontline. Allotria spielt traditionellen Jazz aus der Zeit 1910 bis 1940: Dixieland Jazz, Ragtime, Swing, Boogie Woogie und Blues.