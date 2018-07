So feiern Brasilianer in der Region den Einzug ins WM-Viertelfinale

Eine überraschend große brasilianische Fan-Community hat am Montagnachmittag den Verkehr in Laichingen teils lahmgelegt. Rund ein Dutzend Fans nahmen nach dem 2:0-Sieg gegen Mexiko bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland den Kreisverkehr am Marktplatz in Beschlag, schwenkten Fahnen und schrien ihre Freude heraus. Am Freitag geht es im WM-Viertelfinale weiter – dann gegen Belgien oder Japan.

