Die Grenzen sind geschlossen, viele Reisende werden derzeit nach Deutschland zurückgeholt. Dann steht für einige eine Zeit der Quarantäne an. So erlebt die Anzeigenberaterin der „Schwäbischen Zeitung“ in Laichingen Heike Tegtmeyer ihren Spanienbesuch zu Corona-Zeiten. Nach ihrem Aufenthalt geht es ihr gut. Das sind ihre Erfahrungen:

„So, endlich war er da: der lang ersehnte Urlaub nach Andalusien an die Costa del Sol.

Ein Ende mit dem schlechten nasskalten Deutschland-Wetter, hinein in das sonnige Andalusien, so war der Plan. Ich freute mich richtig darauf. Allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen im Hinterkopf, der da hieß: Coronavirus.

Aber am 7. März, meinem Abflugtag, war das alles in Deutschland noch nicht so richtig Thema und noch weit weg. Komisch, was da in China alles läuft, oder eben nicht mehr so läuft – so dachte ich hier. Ich machte mir allerdings noch keine großen Gedanken und flog gen Süden. Dort angekommen war alles perfekt: Sonne, Sommer und Meer.

Bis Donnerstag, 12. März, wähnten auch wir uns in Spanien in relativer Sicherheit, die jedoch Tag für Tag etwas geringer wurde.

Immer häufiger wurde gemeldet, dass der Hauptvirusort Madrid sei und es dort auch schon einige Corona-Erkrankungen gegeben hätte. Aber trotzdem war alles noch relativ ruhig und Madrid von der Costa del Sol und Malaga weit entfernt.

Artikel im Supermarkt ausverkauft

Am Freitag, 13. März, hörten wir, dass das Virus nun auch in Marbella und Torremolinos angekommen war. Diese Meldung war dann doch etwas beunruhigend, da der Abstand von unserem Ferienort zu Torremolinos etwa 100 Kilometer beträgt. Aber noch immer gab es für unsere Region keine speziellen Meldungen von übergeordneter Stelle. Kurzfristig fanden wir es dann doch angebracht, noch das ein oder andere Lebensmittel einzukaufen. Doch auch hier waren Artikel zum Teil ausverkauft, wie Toilettenpapier, Zucker, Mehl, Butter und auch die Fleischtheke war fast leer gekauft.

Am Samstagmorgen gab es ein jähes Ende: Auf der Promenade, wo wir noch ein letztes Mittagessen einnehmen wollten, bevor abends der Rückflug geplant war, war große Hektik zu spüren. Der Strand war komplett abgesperrt (das gab es noch nie), und als wir uns im Restaurant zum Essen setzen wollten, hieß es: ,Sie müssen bis allerspätestens 14 Uhr fertig sein, da ab diesem Zeitraum alle Restaurants, Bars und die komplette Promenade von übergeordneter Stelle komplett gesperrt werden’.

Heike Tegtmeyer. (Foto: Scholz)

Puh, und wieso sperren die Spanier ihren Strand? So viele Touristen sind doch noch gar nicht da, es wäre locker der empfohlene Abstand von 1,5 Metern einzuhalten? Uns wurde berichtet, dass die Menschen aus Madrid an die Küste strömen würden, um aus der Stadt zu flüchten, da an der andalusischen Küste das Problem Corona bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht so extrem war.

Polizei nimmt Problem ernst

Aber dieses Problem nahm die spanische Polizei sehr ernst. Wir konnten beobachten, wie Polizisten die Restaurants und Bars räumten und die Leute, die sich trotzdem am Strand befanden, aufforderten, diesen sofort zu verlassen. So langsam bekam ich ein mulmiges Gefühl – abends war der Rückflug geplant.

Zum Glück war der Flug noch nicht abgesagt worden. Die Fahrt auf der Autobahn zum Flughafen ging relativ schnell, es war kaum Verkehr. Die elektronischen Hinweisschilder über der Autobahn forderten die Menschen auf, ihre Reisen zu beschränken und zu Hause zu bleiben.

Flughafen ist voll

Dafür war der Flughafen umso voller. Viele Leute hatten einen Mundschutz angelegt. Das sah sehr ungewohnt aus.

Unser Abfluggate wurde zwei Mal innerhalb kürzester Zeit verschoben, weswegen dann auch eine relativ große Hektik aufkam, da einige Leute, unter anderem eine Schulklasse aus der deutschen Schule von Malaga, noch keine Sitzplätze zugewiesen bekommen hatte, da sie ganz kurzfristig gebucht hatten, um Malaga zu verlassen. Und so erging es noch einigen anderen Reisenden.

Mit 50 Minuten Verspätung verließ das Flugzeug dann doch noch den spanischen Boden. Grund für die Verspätung war laut Piloten, dass es im Luftraum chaotisch zuging. Das Flugzeug, in dem wir saßen, hätte ursprünglich nach Teneriffa fliegen sollen. Eigentlich wollte ich gar nichts Genaues wissen, sondern nur noch gut in Stuttgart ankommen.

Ich war richtig froh, zu Hause zu sein. Heike Tegtmeyer

Abgesehen von Husten- und Niesanfällen meiner Mitreisenden war der Flug dann auch in Ordnung und erreichte mit Verspätung Stuttgart. Ich war richtig froh, zu Hause zu sein und hoffe, mir nicht noch ein ,kleines Mitbringsel’ in Form eines unsichtbaren Virus eingefangen zu haben.

Schlucken musste ich, als ich erfuhr, dass die spanische Regierung den Notstand ausgerufen hatte. Ich hoffe, dass es in Deutschland nicht so weit kommen wird.“