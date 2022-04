So bereitet das Technikteam das Suppinger Ostertheater vor

„Nicht ganz festmachen, das Bild muss man wieder abhängen können“, ruft Regisseur Ludwig Nüssle seinen Helfern auf der Bühne zu. Das Technikteam bereitet die Bühne in der Suppinger Kornberghalle für die Theaterspielzeit an Ostern vor. Günter Stucke, Heinz Brocksch, Martin Stöckle, Rolf Kühnle und Reiner Bückle sind ein eingespieltes Team. Gemeinsam kümmern sie sich schon seit vielen Jahren um die technische Ausstattung der zu einer Stube ausgebauten Bühne. Unterstützung bekommen sie von Karl Rösch aus Laichingen, er tapeziert traditionell die Kulissenstube. Nun müssen noch Regale und Bilder – natürlich gerade – aufgehängt werden.

Die Türen und Fenster sind bereits eingebaut, die Möbel stehen schon an Ort und Stelle. Der Regisseur entscheidet über die Aufteilung der Stube. „Im Drehbuch ist ja schon vorgegeben, wie viele Türen benötigt werden und in welche Richtungen sie in welche Räume gehen sollten“, erklärt Ludwig Nüssle. Im aktuellen Bühnenbild geht es links in die Privaträume, rechts in die Küche und nach hinten ist der Haupteingang. Auch die Möblierung stehe weitgehend fest, ebenfalls orientiert am Drehbuch. „Da haben wir schon noch kleine Gestaltungsmöglichkeiten. „Wichtig ist, dass die Kulisse nicht immer gleicht aussieht, sondern dass wir dem Publikum auch in diesem Bereich Abwechslung bieten können“, erklärt Nüssle.

Auf der Bühne stehen kleine Fläschchen auf dem Boden. Sie markieren diejenigen Standorte, an denen sich das meiste Geschehen abspielt, sich also die meisten Darsteller befinden, denn diese müssen sich in der Strahlbreite des Mikrofons aufhalten, damit auch ein klarer Ton übertragen werden kann. Über diesen Markierungen werden die Mikrofone, die dann von der Decke hängen, installiert. „Über diese Mikrofone werden dann die Dialoge über die großen Lautsprecher, die an den großen Holzbalken der Hallendecke hängen, zum Publikum übertragen. „Wir verwenden keine Headsets“, erklärt Ludwig Nüssle. Diese wären bei der Mimik und dem bekannt temperamentvollen Spiel der Suppinger Laiendarsteller nur hinderlich.

Bayerisches Drehbuch, aber auf Schwäbisch gespielt

Über die großen Lautsprecher sind natürlich auch die für das Stück notwendigen Hintergrundgeräusche zu hören. So steht im Drehbuch beispielsweise die Regieanweisung „Im Hintergrund hört man schon eine Weile Kühe, Schweine und Hühner brüllen und schreien“. Diese Geräusche haben die Suppinger in Ställen aufgenommen und spielen sie dann über die Musikanlage zum richtigen Zeitpunkt ab. Auch das Klingeln des Telefons oder Klappern aus der Küche wurden selber aufgenommen und werden ins Spiel integriert.

Für die Techniker am Mischpult hinter der Bühne gilt also auch, dass sie das Drehbuch gut kennen müssen, damit die Einsätze von Ton und Licht auch passgenau kommen.

Erleben können die Theaterbesucher das Technikteam und natürlich die Schauspielerinnen und Schauspieler am Samstag, 16. April, und Ostersonntag, 17. April, jeweils um 20 Uhr, sowie am Ostermontag, 18. April, um 18 Uhr im Schwank „Die unglaubliche Geschichte von den wilden Hormonen“ von Hannes Selker. Das Drehbuch war übrigens in bayerischer Mundart geschrieben. Ludwig Nüssle hat den Text ins Hochdeutsche übertragen, denn die Darsteller dürfen ihre Rollen nach eigenem Gutdünken ins lokale Schwäbische bringen.

