So begründet die Volksbank Laichinger Alb die Schließung von drei Geschäftsstellen

Die Volksbank Laichinger Alb schließt drei ihrer Geschäftsstellen: neben Suppingen und Hohenstadt auch die in Türkheim. Nötig sei dieser Schritt, weil immer weniger Kunden in diesen Filialen Bankgeschäfte abwickeln. Um die übrigen acht Geschäftsstellen langfristig zu erhalten, will die Genossenschaftsbank gleichzeitig ziemlich neue Wege gehen: Der Kontoservice soll auf Video-Telefonie umgestellt werden. Kunden sollen vor Ort mit einem Bankmitarbeiter über Bildschirm-Stationen kommunizieren.

Schwierig zu sagen, was am Donnerstag bei den beiden Volksbank-Vorständen Ralf Schiffbauer und Frank Kraaz überwog, als sie der Presse den Hintergrund der Schließungen dreier Geschäftsstellen erläuterten. Die Trauer über einen bislang einmaligen Vorgang? „Das tut mir in der Seele weh“, sagte Ralf Schiffbauer. Oder aber die Vorfreude auf das, was noch in diesem Jahr eingeführt werden soll. Der Kontoservice am Schalter, der dann nach und nach in allen Geschäftsstellen durch Beratungsgespräche an Video-Telefonie-Stationen in Echtzeit ersetzt werden soll.

Bedauern war auf jeden Fall spürbar. Neben Suppingen und Hohenstadt (wir berichteten) wird auch die Türkheimer Geschäftsstelle zum 15. Februar schließen. Laut Schiffbauer ein Novum in den 19 Jahren, seit er die Bank leitet. Ein aber nötiger Schritt. Weil schon seit längerer Zeit deutlich zu wenige Kunden ihre Füße in die drei betroffenen Geschäftsstellen gesetzt hätten, laut Schiffbauer an manchen Tagen gerade einmal ein Dutzend. Dies sei nicht wirtschaftlich, und im Gegenzug sei es nicht verantwortungsvoll für die gesamte Bank, wenn eine Bankleitung dann nicht irgendwann handelt. Die allermeisten Banken hätten diesen Schritt im Übrigen schon viel früher vollzogen. Geöffnet hatten besagte Filialen nur noch an wenigen halben Tagen in der Woche.

Rein wirtschaftliche Erwägungen hätten zu der Entscheidung geführt, betonte Schiffbauer; es sei Zufall, dass zwei Geschäftsstellen im benachbarten Landkreis Göppingen, die nicht im Kerngebiet der Volksbank Laichinger Alb liegen, geschlossen werden. Der Aufsichtsrat sei eng eingebunden gewesen in die Entscheidung und habe im November grünes Licht gegeben.

Erschwerend hinzu zu immer wenigen Kunden, die die Filialen besuchten – eine Folge der Digitalisierung –, kommen für die Bank die europäischen, ja weltweiten Rahmenbedingungen. Schiffbauer nannte die Niedrigzinsphase, die der Volksbank sogar Minuszinsen beschert, die sie aber nicht an ihre Privat- und Geschäftskunden weitergebe. Immer teurer sei auch die Regulatorik, eigens wurde ein Mitarbeiter eingestellt, um den immer umfassenderen Vorschriften Herr zu werden. Und dann die Unsicherheit weltweit, Schiffbauer zählt auf: „Italien, Trump und Putin.“

Wie es mit den drei bald nicht mehr benötigten Gebäuden weitergeht, stehe noch nicht endgültig fest. Das Türkheimer gehört der Stadt Geislingen, hier werde der Mietvertrag gekündigt. Das Hohenstadter und Suppinger gehört der Bank, man sei in Gesprächen mit den beiden Gemeinden.

Sattelfest werden

Die Mienen der beiden Vorstände hellten sich zur Mitte des Gesprächs auf. Frank Kraaz erklärte, wie sich die Volksbank mittels eines „großen Projekts“ sattelfest für die Zukunft machen möchte: mit „Service- und Beratungs-Zentren“ (SBZ). Diese sollen den Bestand der bestehenden Geschäftsstellen sichern.

Um das Prinzip zu verstehen, zogen die beiden Vergleiche heran: Die Einführung des Geldautomaten vor vielen Jahrzehnten, was zunächst auf Ablehnung stieß, genauso wie die von Kontoauszugsdruckern (die Auszüge gab es bis dato am Schalter). Heute seien die Geräte nicht mehr wegzudenken, und das erhofft sich die Volksbank auch von den neuen „Service- und Beratungs-Zentren“.

So soll es funktionieren, und geht es nach Kraaz und Schiffbauer, ändert sich auch gar nicht viel, im Prinzip; trotzdem kommt es einer digitalen Revolution gleich. Nach wie vor sollen die Volksbank-Kunden in den verbleibenden Geschäftsstellen von einem Mitarbeiter aus Fleisch und Blut bedient werden (nur wenn es um den Kontoservice wie Überweisungen und Einzahlungen geht, nicht tangiert ist das Beratergeschäft). Nur – und das ist neu –, dass sich die Mitarbeiter nicht mehr am Schalter der Filiale, sondern in der Zentrale in Laichingen befinden. Kommuniziert werde dann mittels einer großen Konsole, wie es sie schon an Flughäfen gibt. Kunde und Bankmitarbeiter sehen sich gegenseitig, unterhalten sich, alles in Echtzeit. Ein großer Bildschirm und gute Leitungen, die die Bank schon jetzt hat, machen’s möglich. Anonymität gewähren sollen Türen, so dass Gespräche nicht mitgehört werden können. Noch in diesem Jahr will die Bank eine erste solche Konsole in Laichingen testen.

„Tele-Banking“ wird eingeführt

Erhalten, ja sogar gestärkt werden sollen dadurch die Geschäftsstellen, jede werde umgestellt und mit einer Konsole ausgerüstet. Vielleicht steige die Frequenz dann auch wieder. Denn die Öffnungszeiten sollen für die Kunden durch das neue Modell ausgeweitet werden (auch über den Mittag); ein Pool von insgesamt fünf Mitarbeitern soll für diese Form des neuen „Tele-Bankings“ zuständig sein. Sensoren in den Geschäftsstellen signalisierten, wenn ein Kunde diese betritt. Laut Schiffbauer gehe die Volksbank damit einen bislang weit und breit nahezu einmaligen Weg. Ihm und Frank Kraaz sind bislang nur eine handvoll Banken in Deutschland bekannt, die ähnlich agierten.

Wir sind jetzt vorbereitet. Ralf Schiffbauer, Vorstandsvorsitzender Volksbank Laichinger Alb

Oft nennt Kraaz den Begriff „Hybrid“, aktuell befinde sich die Bank im Umbruch – ähnlich wie die Autoindustrie. Junge und digital geprägte Kunden gewinnen und binden, aber auch die älteren nicht verlieren, die einen Kontakt „vor Ort“ brauchen – das wolle die Volksbank mit den „Service- und Beratungs-Zentren“ vor Ort erreichen. Wie das Banking in 20, 30 Jahren aussehe, das wisse man heute aber noch nicht.

Viel Freude dürften diese Aussichten den Kunden in den drei betroffenen Gemeinden jedoch nicht bereiten. Geldautomaten würden dort keine aufgestellt als Ersatz, weil die sich nicht rechneten. Mindestens 20 000 Vorgänge seien dazu jährlich nötig. Verständnis für Enttäuschte in Suppingen, Hohenstadt und Türkheim haben Schiffbauer und Kraaz sehr wohl. Doch eine Bank sei nur dann lebensfähig, wenn sie wirtschaftlich bleibe, sich verändere und sich auch der Zeit (Digitalisierung) anpasse. Ralf Schiffbauer: „Wir sind jetzt vorbereitet.“