Skiteam in Weiler i.d. Bergen sehr erfolgreich

Nach den beiden SSV-Cup Wertungsläufen in Böhringen und Pfullingen stand gestern auf dem Hornberg bei Weiler i. d. Bergen der letzte Wertungslauf auf Rollski bzw. Inliner an. Bei tollem, sonnigen, aber sehr windigem Spätsommerwetter mussten alle Läufer auf ihren jeweiligen Distanzen von 2,4 km bis 10,4 km in der freien Technik einen Parcours meistern. Dabei waren in jeder Runde verschiedene Hindernisse wie: 8er-Laufen, Slalom, Schlupftore, Skating ohne Stöcke und Doppelstocktechnik zu absolvieren. Wer einen Fehler gemacht hatte, wurde mit einer Zeitstrafe von zehn Sekunden bestraft .Das Training und der Fleiß der Sportler und Sportlerinnen zahlte sich aus. Die Läufer*innen der Skizunft Römerstein verbuchten mit vier zweiten Plätzen und fünf Mal Rang drei wieder starke Ergebnisse. Unsere beiden Jüngsten, Moritz Bauer und Tim Greiner (U7/8m), mit gerade mal sechs Jahren konnten sich sogar beide über 2,4 km einen Podestplatz erlaufen. Moritz kam auf einen tollen zweiten Platz, gefolgt von Tim auf Rang 3. Moritz und Tim freuten sich riesig über den Pokal, den sie bei der Siegerehrung überreicht bekommen haben. Ebenfalls über 2,4k m konnte Lias Röcker (U9m) einen Pokal in Empfang nehmen. Er belegte den hervorragenden 3. Platz.

Die Klassen U10 und U11 mussten bereits eine Strecke von 4,4 km laufen. Dabei erlief sich Lilli Greiner (U10w) einen starken 2. Platz. Ihre ein Jahr ältere Vereinskameradinnen Luna Röcker und Mia Kneer (beide U11w) zeigten Kampfgeist. Luna erlief sich den 3. Platz und Mia landete auf dem undankbaren 4. Platz. Elli Klebba (U14w) konnte ihre Stärke über 6,4 km beweisen und belegte ebenfalls Rang 3 in einem starken Starterfeld. Über eine lange und harte Strecke über 10,4 km konnten sich Nico Füllemann (U16m), Simon Bächtle (U18m) und Matthias Etzel (Herren) ebenfalls Podestplätze erlaufen.

Nico Füllemann konnte mit einer starken Laufleistung überzeugen und belegte den starken 2. Platz. Der nächste Podestplatz ging an Simon Bächtle, der sich über Rang 3 freuen konnte. Beide sind nach einem Infekt noch etwas geschwächt ins Rennen gegangen und konnten sich trotzdem gut präsentieren. Den letzte Podestplatz des Tages holte sich unser Trainer und Betreuer Matthias Etzel. Er schloss mit Platz 2 das sehr erfreuliche Abschneiden seiner Mannschaft ab. Nun geht es im Dezember mit dem ersten Rennen auf der Loipe weiter.