Skilift Laichingen hofft auf vollen Betrieb diese Woche

Viele Tage hat es in diesem Winter noch nicht gegeben, an denen der Skilift Laichingen in Betrieb gewesen ist. Schnee war zwar schon mal da, aber spätestens am nächsten Tag auch schon wieder weg.

Doch am Sonntag und auch am Montag waren zahlreiche Wintersportler unterwegs – mit dem Snowboard, auf Ski, aber auch mit dem Schlitten. Juliane Müller aus Laichingen hat beide Tage genutzt, um mit ihrer Tochter Lina das Skifahren zu üben. Und die Pistenverhältnisse? „Für Kinder ist der Lift hier sehr gut“, sagt sie. Und auch der Herr an den Bügeln meint: „Der Boden ist gefroren. Das passt.“

Am Skilift Laichingen wird in dieser Saison der Schnee vermisst. Viele Tage gab es noch nicht, an denen die Älbler den Hagsbuch herunterbrettern konnten. Doch die Hoffnung darauf stirbt bekanntlich zuletzt.

Kurt Pöhler, Geschäftsführer des Skilifts Laichingen, hofft, dass die Wettervorhersagen stimmen und es kalt bleibt. Erste Schulen hätten sich für diese Woche schon angemeldet.

Skilift Laichingen