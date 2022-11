Skibasar in Böhringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell richtet der Förderverein der Skizunft Römerstein am kommenden Samstag, 19. November, wieder ihren Skibasar aus. Der Veranstaltungsort ist die Turn- und Festhalle in Römerstein-Böhringen im Raisenweg. Anlieferung der Artikel ist am Samstag von 9.30 bis 10.30 Uhr und der Verkauf von 11 bis 14 Uhr. Die Auszahlung für verkaufte Artikel beziehungsweise die Rückgabe der nicht verkauften Artikel findet von 14.30 bis 15 Uhr statt. Bei Nichtabholung bis 15 Uhr der Ware/Geld wird diese als Spende für die Jugendarbeit der SZ Römerstein verwendet. Bitte beachten Sie, das wir bei der Annahme der Artikel ein Euro pro angelieferten Artikel einbeziehen. Dies kommt dann unseren Sportlern zu Gute.

Es werden alle Art von Wintersportartikel, Ski, Stöcke, Snowboards, Skischuhe, Skibekleidung, Helme, Skibrillen, Schlittschuhe und Langlaufartikel (Langlaufski, Stöcke, Schuhe) angenommen. Bitte beachten Sie, dass wir nur Artikel annehmen, die sich in einem technisch einwandfreien Zustand befinden, funktionsfähig sind und den Sicherheitsstandards entsprechen. Alpine Ski können nur noch mit Taillierung angenommen werden. Unser Vertragspartner ist Bauknecht Sports Römerstein.