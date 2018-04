Sinfoniekonzert und noch viel mehr am Samstag in Laichingen

Zum neunten Mal präsentiert die Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen ihre „Musikschulnacht“. Sie findet in diesem Jahr am Samstag, 28. April, im Albert-Schweitzer-Gymnasium in Laichingen statt. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ist bei freiem Eintritt ab 17.30 Uhr.

Musikschüler aller Altersgruppen, sowie Gäste und Freunde der Musikschule musizieren abwechselnd auf zwei Bühnen, präsentieren Musik aus aller Welt. Eröffnet wird die Musikschulnacht von dem extra zusammengestellten „Projekt - Sinfonieorchester“, bestehend aus Streichern und Bläsern der Musikschule. Unter der musikalischen Leitung von Musikschulleiter Tim Beck wird mit festlich romantischen Klängen die Sinfonie Nr. 8 in h-Moll „Die Unvollendete“ von Franz Schubert erklingen. Danach starten im benachbarten Altbau, im Musiksaal des Gymnasiums auf der „Solobühne“, Solisten und kleinere Kammermusikgruppen mit Vorträgen für Gesang, Klavier, Violine sowie Holz- und Blechblasinstrumenten. So werden neben der Sonate in F-Dur für Violine eines G.F. Händel auch Stücke wie „Milonga“ von Juan Buscaglia für Gitarre oder „Skyfall“ von Thomas Newman zu hören sein. Im „Cube“, dem Neubau des Gymnasiums, präsentieren Instrumentalensembles in unterschiedlichen Formationen Interessantes und Bekanntes aus der Welt der Musik, unter anderem das Querflötenorchester bekannte Melodien aus der Klassik. Die Bewirtung übernimmt die „Oberstufe“ des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Das detaillierte Vorspielprogramm unter musikschule-bls.de Die Musikschule freut sich auf viele Zuhörer.