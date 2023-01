Simon Bächtle und Nico Füllemann in top Form

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Top Ten Plätze für Beide. Zweiter Platz für Simon, siebter Platz Nico. Die beiden Kaderläufer der Skizunft Römerstein Nico Füllemann (2007) und Simon Bächtle (2005) waren am zweiten Februar-Wochenende mit großem Erfolg beim 4. Deutschlandpokal in Oberhof am Start. Da der Schnee bisher immer noch ausgeblieben ist, wurde der Deutschlandpokal in der Skihalle von Oberhof ausgerichtet. Die Skihalle macht es möglich, Langlaufsport ganzjährig bei konstanten Temperaturen von -4C° auszuüben. Da bisher auch die Wettkampfpraxis fehlt und einige Rennen zwecks Schneemangel verschoben werden mussten, war es schwierig, sich einzuschätzen, wo man überhaupt steht.

Am ersten Tag mussten alle in der klassischen Technik ihre Runden drehen.

Bei den U16m über 5,5km überzeugte Nico Füllemann mit Platz 7 bei einem sehr großen Teilnehmerfeld. Simon Bächtle (U18m/7,4km) verpasste einen top ten Platz hauchdünn und wurde starker elfter.

Nach dem Distanzrennen folgte am Sonntag ein Sprint in der freien Technik über 900m. Zuerst mussten alle Athleten im Einzelstart sich eine gute Platzierung für die folgenden Finalläufe erkämpfen. Anhand dieser Platzierung erfolgte dann die Einteilung in sogenannte Heats. In den anschließenden Finalläufen starteten immer sechs Läufer in einem Heat zusammen, so dass man sich nur noch innerhalb dieses Heats verbessern oder auch verschlechtern konnte.

In einem spannenden und kämpferischen Rennen der Altersklasse U18 männlich belegte Simon Bächtle von der Skizunft Römerstein mit einem hauchdünnen Rückstand den mega starken zweiten Platz und konnte sich bei der anschließenden Siegerehrung feiern lassen. Nico Füllemann bestätigte seine gute Form und landete auf dem starken 14. Platz. Die Ergebnisse waren an beiden Tagen für beide Athleten herausragend, da bei einem Deutschlandpokal Starter von ganz Deutschland am Start sind und die verschiedenen Altersklassen mit über 30 Starter sehr hoch sind. Jetzt heißt es dranbleiben, gesund bleiben und hoffen, dass der angekündigte Schnee kommt.