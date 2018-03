Simon Bächtle wird baden-württembergischer Schülermeister

Die Skilangläufer der Skizunft (SZ) Römerstein überraschten laut Mitteilung mit guten Ergebnissen bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften, die in der freien Technik durchgeführt wurden. Die Reise ging dieses Mal auf den Kniebis im Schwarzwald. „Es war sehr schön, den kämpferischen Sportlern auf der anspruchsvollen Strecke im Langlaufstation zu zusehen“, heißt es weiter.

Mit Simon Bächtle hat man einen neuen baden-württembergischen Schülermeister, der den Titel im Sprint gewann. Zudem konnte er sich über einen vierten Platz über die Langdistanz freuen. Zudem erreichte Matthias Etzel den dritten Platz auf der Langdistanz und wurde mit dem dritten Platz in der Herrenklasse ausgezeichnet.

Gestartet wurde im Einzelstart alle 20 Sekunden. Somit war es für die knapp 300 gestarteten Läufer schwer einzuschätzen, wo sie nach Zielankunft platziert waren. Besonders groß war die Freude, als die Siegerlisten ausgehängt wurden und die SZ vier Mal Platz eins und zwei Mal Platz zwei erzielt hatten. Zudem gab es zahlreiche weitere, gute Platzierungen und Zeiten.

Bei den Schülern U11m waren 15 Teilnehmer am Start. Umso erfreulicher war es, dass das SZ-Duo Tim Feller und Nico Füllemann großen Kampfgeist zeigte und einen Doppelerfolg erzielte. Tim Feller siegte mit einem knappen Vorsprung vor Nico Füllemann, die diese Altersklasse klar dominierten. Zudem siegte Elli Klebba mit einem klaren Vorsprung bei den U9w. Bei den Herren 41 und einer Distanz von zehn Kilometern ging es schon knapper her. Mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden siegte Matthias Etzel, was die drittbeste Tageszeit aller gestarteten Herren bedeutete. Frank Füllemann kam auf Rang vier. Bei den Damen 41 gewann Simone Klebba vor ihrer Vereinskameradin Ariane Füllemann. Bei einem ebenfalls großen Starterfeld von 17 Läufern kam Simon Bächtle (U13m) auf Platz vier und Levin Etzel belegte den zwölften Platz. Talitha Etzel (U10w) konnte mit einem fünften Platz überzeugen.

Über die Distanz von 7,5 Kilometern lief es auch für Marlon Reutlinger (U16m) ganz gut. Er konnte mit seinem erlaufenen sechsten Platz zufrieden sein. Sein Trainingspartner Jonas Schwenk (U15m) kam über fünf Kilometer auf einen siebten Platz bei 16 Startern. Luis Füllemann (U12m) belegte den achten Platz. Seine gleichaltrigen Vereinskameradinnen Mia Etzel, Linn Kazmaier und Leni Klebba kamen auf die Plätze 14, 15 und 16. Das Abschneiden komplettierten Carlo Steinle (U9m) mit Platz neun, Charlotte Weeger (U11w) kam auf Rang zehn. Ihre Schwester Antonia (U14w) konnte sich ebenfalls den zehnten Platz erlaufen.

Tags zuvor sind acht Starter bei den Sprintmeisterschaften angetreten. Wie bereits erwähnt, gewann Simon Bächtle bei den Schülern U12/13m den Titel zum Baden-Württembergischen Sprintmeister. Levin Etzel kam auf den 14. Platz. Jonas Schwenk (U14/15m) erreichte einen siebten Platz von 25 Teilnehmern. Matthias Etzel (U20m-Herren) erlief sich den neunten Platz. Bei den Mädchen (U12/13) erliefen sich Linn Kazmaier und Lenni Klebba die Plätze 16 und 20. Marlon Reutlinger (Jugend U16-18m) kam auf den 13. Platz und Antonia Weeger (U14/15w) kam auf Rang 18.