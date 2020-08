Sie zeigen, wenn und wie ein empfindliches Ökosystem gestört wird

Seit dem Jahr 2007 wird weltweit der World Ranger Day am 31. Juli gefeiert. Initiiert wurde dieser Tag von der International Ranger Federation, um auf die wichtige Arbeit der Ranger für den Schutz des Natur- und Kulturerbes dieser Erde aufmerksam zu machen. Auch die Ranger des Biosphärengebiets waren jüngst unterwegs.

Ein beliebter Ort für einen Besuch

Einer der bei Besuchern beliebten Orte, im von der UNESCO ausgezeichneten Biosphärengebiet Schwäbische Alb, ist das Naturschutzgebiet Rutschen. Es vereint zwei Wasserfälle, den Uracher und den Gütersteiner Wasserfall, und ergibt mit dem Rutschenfelsen, mit Ausblick auf die umgebende Naturlandschaft, ein herausragendes und wunderschönes Landschaftsbild. Das Besondere an den beiden Wasserfällen sind laut Mitteilung die Sinterterrassen, die sich im Laufe der Jahrhunderte durch chemische Prozesse gebildet haben und sich in weiterem Bildungsprozess befinden. Der Kalk lagert sich dabei an Moosen ab und wird fest. Der dabei entstehende Kalktuff ist allerdings nicht so fest wie Stein, sondern ziemlich porös und trittempfindlich.

Premiumziel versus sensibler Lebensraum

Der Besucherandrang an diesem und anderen Premiumzielen ist immens. Oftmals wissen die Besucher nicht, in welch sensiblem Lebensraum sie unterwegs sind. Nur allzu oft werden die Wege – trotz Wegegebots – verlassen und die empfindlichen Sinterterrassen betreten, um näher an den Wasserfall heranzukommen. Dabei wird das empfindliche Ökosystem gestört und teilweise auch zerstört.

Die Rangerin Anna-Naemi Krauß und die beiden Ranger Daniel Schlemonat und Steffen Schretzmann sowie Katharina Moll, die ein freiwilliges Jahr in der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets absolviert, haben den Welt-Ranger-Tag zum Anlass genommen, um an diesem Tag im beliebten Naturschutzgebiet Rutschen unterwegs zu sein. Mit Flyern und persönlichen Gesprächen informierten sie über ihre Arbeit als Ranger und machten auf den sensiblen Lebensraum im Naturschutzgebiet Rutschen aufmerksam. Begleitet wurden sie dabei vom SWR, der einen kurzen Beitrag für das Landesschau-Wetter gedreht hat.

So verlaufen die Gespräche

Bei über 30 Grad traf Rangerin Anna-Naemi Krauß mit ihren beiden Kollegen viele Erfrischung suchende Einheimische und Gäste am lauschigen Brühlbach. Die Gespräche mit den Gästen an den Wasserfällen waren laut Mitteilung geprägt durch ein großes Interesse seitens der Besucher an der Natur und eine große Aufgeschlossenheit diese auch zu schützen.