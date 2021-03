Sie wollen „Mit Hoffnung weitergehen“

„Hoffnung to go – Mit Hoffnung weitergehen, auch in der Pandemie“ – unter dieses Thema hat die evangelische Kirchengemeinde Laichingen die Passions- und Osterzeit gestellt. Gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie und des Lockdowns möchte die Gemeinde Hoffnung und Licht und eine neue Blickrichtung geben, schreibt Pfarrer Michael Buck.

Aufgrund der aktuellen Coronaverordnungen werden mehr Gottesdienste mit geringerer Besucherzahl zur Auswahl stehen. Zu allen Gottesdiensten ist eine vorherige Anmeldung erforderlich über das Gemeindebüro unter der Nummer 07333/5121 oder über QR-Code.

Los geht es am Gründonnerstag um 18 Uhr beziehungsweise 19.30 Uhr und am Karfreitag um 10 Uhr und um 15 Uhr. Die Gottesdienste an Gründonnerstag und Karfreitag finden in der Albanskirche statt. Die evangelische Kirchengemeinde habe ein bewährtes und gutes Hygienekonzept was den Gottesdienstbesuch anbelangt, sagt Buck. Bis jetzt sei kein Fall bekannt geworden, bei dem sich ein Gottesdienstbesucher bei einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Laichingen angesteckt hat. Der Kircheninnenraum wurde so gestaltet, dass der nötige Abstand von zwei Metern in allen Richtungen zueinander eingehalten wird.

„Wir haben ein sicheres Hygienekonzept“

Auch an die Jugendlichen und junge Erwachsene ist gedacht. Für sie gestaltet der CVJM am Ostersamstag um 19.30 Uhr den „primetime“-Gottesdienst im Kirchgarten.

Am Ostersonntag wird wie jedes Jahr um 7.30 Uhr ein Frühgottesdienst auf dem Friedhof gefeiert. Dafür ist keine Anmeldung erforderlich. Dann folgen um 9, 10 und 11 Uhr Kurzgottesdienste im österlich gestalteten Kirchgarten.

Für diese Kurzgottesdienste sei ein sicheres Hygienekonzept erarbeitet worden, das dem der Kurzgottesdienste an Heilig Abend entspreche, so der Pfarrer. Es gelten die Abstandsregeln. Die Plätze sind daher als gelbe Rechtecke markiert. Innerhalb dieser Begrenzung nehmen die Besucher einen festen Stehplatz während des Gottesdienst ein. Den Abschluss der Osterfeiertage bildet am Ostermontag um 18 Uhr ein Worship-Gottesdienst in der Kirche.

In Zeiten von Corona sei Kreativität gefragt, sagt der Pfarrer. Daher gebe es ein neues und zugleich sicheres Angebot: Von Gründonnerstag bis Ostersonntag ist ein Passionsweg mit verschiedenen Stationen aufgebaut, der am Laichinger Marktplatz beginnt, bis zum Alenberg führt und im Kirchgarten endet. Der spannende und abwechslungsreiche Weg dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden und ist ausgeschildert.

Passionsweg auch mit Kinderwagen und Rollator möglich

Er ist auch mit Kinderwagen und Rollator begeh- und befahrbar und kann alleine oder im kleinen Familienkreis zu folgenden Zeiten besucht werden: Gründonnerstag von 14 bis 18 Uhr, Karfreitag bis Ostersonntag von 10 bis 18 Uhr.

Auch für den Stationenweg gelten die AHA-Regeln, auf die an jeder Station explizit hingewiesen wird. An allen Stationen, an denen es etwas zum Mitnehmen gibt, stehen Desinfektionsspender zur Händedesinfektion bereit. Die Stationen sind in größeren Abständen aufgebaut, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Der Weg ist ähnlich einem Rundweg gestaltet, um dadurch Begegnungen mit anderen Besuchern zu vermeiden. Weitere Angebote sind das Osterfenster im ehemaligen Schuhhaus Frank mit verschiedenen Osterszenen sowie ein Gebetsraum im Albanplus, in dem stundenweise einzeln gebetet werden kann – nach Voranmeldung.

Die Kirchengemeinde lädt herzlich zu den Gottesdiensten und sonstigen Angeboten über die Passions- und Osterzeit ein und wünscht allen gesegnete und hoffnungsvolle Tage.