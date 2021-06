Sie sollen auf der CDU-Landesliste zur Bundestagswahl stehen

Allen Anwesenden sah man es trotz Maske in den Gesichtern an: Die Delegierten zur Bezirksvertreterversammlung der CDU Württemberg-Hohenzollern freuten sich sichtlich über die erste Veranstaltung seit Monaten, zu der man wieder persönlich erscheinen durfte. Die Vorschriften, die eingehalten, und die Hürden, die dazu genommen werden mussten, nahm man dafür laut Mitteilung gerne in Kauf.

Ausschließlich namentlich angemeldete Delegierte waren zur Veranstaltung am vergangenen Freitag eingeladen worden und alle Teilnehmer mussten sich vor Betreten des Veranstaltungsortes – dem Naturtheater in Reutlingen – bei der mobilen Corona-Teststation der Malteser schnelltesten lassen, sofern keine zwei Impfungen nachgewiesen werden konnten.

Spannung vor der Nominierung

Neben der Freude über das persönliche Treffen war auch zu spüren, dass die Zusammenkunft durchaus mit Spannung erwartet worden war. Bei der Bezirksvertreterversammlung stellt der südwürttembergische Bezirksverband der CDU in Baden-Württemberg seine Kandidatinnen und Kandidaten für die baden-württembergische Landesliste zur Bundestagswahl im September dieses Jahres auf.

Gemeinsam mit den Kandidatinnen und Kandidaten aus den anderen drei Bezirksverbänden werden diese dann zur Landesliste zusammengefügt, über die die Landesvertreterversammlung der CDU Baden-Württemberg am 12. Juni nochmals final abstimmt.

Über zehn Plätze abstimmen

Am Freitagabend hatten die Delegierten im Naturtheater in Reutlingen unter freiem Himmel über insgesamt zehn Plätze – beginnend mit Platz zehn – abzustimmen. Die erste Kandidatin aus dem Bezirk Württemberg-Hohenzollern wird allerdings schon für einen der Plätze zuvor kandidieren: Staatsministerin Annette Widmann-Mauz. Sie stellt sich für den sogenannten „Vorspann“ zur Wahl, der von der CDU Baden-Württemberg in der Landesvertreterversammlung nominiert wird. So war am Freitagabend ab Platz zehn zu wählen und manche Plätze waren durchaus hart umkämpft. Teils traten auf einen Platz zwei oder sogar drei Personen an, heißt es. Letzten Endes wurden folgende Kandidatinnen und Kandidaten nominiert:

Platz 10: Christian Natterer

(Bundestagsabgeordneter,

Ravensburg)

Platz 15: Ronja Kemmer

(Bundestagsabgeordnete, Ulm)

Platz 20: Melissa Schneider

(Biberach)

Platz 26: Maximilian Klingele

(Ravensburg)

Platz 31: Julia Alt

(Zollernalbkreis)

Platz 37: Valérie Neumann

(Reutlingen)

Platz 41: Alice Dorison

(Tübingen)

Platz 47: Ann-Cathrin Müller

(Reutlingen)

Platz 53: Florian Nußbaumer

(Biberach)

Platz 58: Axel Häberle

(Bodenseekreis)

Die Ausrichtung der Veranstaltung sei unter den gegebenen Bedingungen eine Herausforderung gewesen. Strenge Vorschriften waren einzuhalten, Laufwege waren gekennzeichnet, Schnelltests wurden durchgeführt und die allgemeinen Hygienemaßnahmen strikt eingehalten, heißt es.

„Wir sind dem gesamten Organisationsteam sehr dankbar. Insbesondere dem Bezirksgeschäftsführer Manfred Ehrle für die gesamte Organisation der Veranstaltung und vor allem auch den Maltesern, dass sie mit ihrer mobilen Teststation für die Erhöhung der Sicherheit durch die Schnelltests gesorgt haben“, so der Bezirksvorsitzende und parlamentarische Staatssekretär Thomas Bareiß. „Außerdem ist es sehr erfreulich, dass wir mit der Nominierung unserer Kandidaten unseren Beitrag für eine starke Landesliste haben leisten können. Wir haben ein engagiertes Team aus den verschiedensten Bereichen und Berufen, eine gute Mischung aus jungen und aus erfahrenen Kandidaten gewählt – das zeichnet die CDU in Südwürttemberg aus“, zeigte sich Bareiß zufrieden über den Ausgang der Nominierung.

Nun gelte es, in Vorbereitung auf die Bundestagswahl, die Kräfte zu bündeln und den Menschen in Deutschland ein Angebot zu machen, das für eine nachhaltige, gerechte und ausgewogene Politik in allen Bereichen stehe.

Blick auf die Reutlinger Kandidaten

Für die Reutlinger Kandidaten der CDU für die Nominierung der Landesliste zur Bundestagswahl war es am Freitagabend ein Heimspiel. Auf Platz 37 stand die Pressesprecherin des CDU-Kreisverbandes, Valérie Neumann, zur Wahl. Die 31-Jährige ist laut Mitteilung beruflich als Steuerberaterin tätig und stammt aus Pliezhausen. Anschließend trat die Rektorin der Realschule Neuffen, Ann-Cathrin Müller, für Platz 47 an. Müller lebt in Pfronstetten und ist stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU und Kreisvorsitzende der Frauen Union Reutlingen.

Freude beim Kreisvorsitzenden

Der Kreisvorsitzende der CDU und Landtagsabgeordnete, Manuel Hailfinger, zeigte sich erfreut über den Wahlausgang. „Nachdem wir in 2017 bei der letzten Nominierung der Landesliste leider keine Kandidaten aus Reutlingen haben platzieren können, ist es aus unserer Sicht umso erfreulicher, dass wir dies nun ändern konnten. Wir freuen uns auf den anstehenden Wahlkampf zusammen mit Michael Donth als Direktkandidaten für unsere Wahlkreis und unseren Kandidatinnen auf der Landesliste.“