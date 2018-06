Sie lassen die Flöten schelmisch erklingen

Norbert Girlinger ist vermutlich weltweit der einzige Flötist, der von Bassflöte bis Piccolo ausschließlich alle in Holz gefertigten Instrumente spielt. In der nächsten „Stunde der Kammermusik“ wird er in Laichingen zusammen mit Manuela Riegner (Flöte) und Christian Riegner (Klavier) in Laichingen konzertieren. Diese findet am kommenden Sonntag, 24. Juni, im Bürgersaal des Alten Rathauses statt.

Norbert Girlinger studierte in Wien an der Musikhochschule in Wien und leitet seit 1989 die Flötenklasse der Bruckneruniversität in Linz (Österreich). Als Flötist stellt er seine Vielseitigkeit mit klassischer Kammermusik, solistischen Auftritten in verschiedenen Orchestern, Solorezitaten, Projekten mit neuer Musik und Konzerten mit improvisierter Musik zwischen den Kulturen unter Beweis.

Ihn verbindet eine langjährige Freundschaft mit Manuela Riegner. Beide kommen aus demselben kleinen Ort im Innviertel. Seit ihrem zwölften Lebensjahr war er dort ihr Flötenlehrer, später in Linz als Professor. Manuela und Christian Riegner sind aus dem Laichinger Musikleben – und darüber hinaus – nicht mehr wegzudenken. Erwähnenswert bleibt unter anderem ein Konzert des Gesangvereines Frohsinn im vergangenen Jahr, als Christian Riegner die Aufführung des Oratoriums „Das Lied von der Glocke“ begleitete. Sein virtuoses und Sicherheit ausstrahlendes Klavierspiel ließ die Originalversion mit Orchester völlig vergessen.

Regenmacher und Minnesänger

Die drei Künstler haben für die Matinee das Motto „Kopelli: Szenen aus Holz“ gewählt. Kopelli ist eine häufig auf Felsen abgebildete menschenähnliche Figur des Anasazi-Indianer. Halb ist er Gott, halb ist er Schelm und zieht als Regenmacher und Minnesänger durch Lande und Legenden. Heute könnte man Kopelli, der mittlerweile auch die Souvenirläden erobert hat, als Talismann der Holzbläser bezeichnen.

Das Konzert beginnt um 11 Uhr.