Sie geben Schwalben ein Zuhause – trotz Ärger mit den Nachbarn

Gleich vier schwalbenfreundliche Häuser haben Mathias Duckeck, Karl Sautter und Susanne Kuhn-Urban vom Naturschutzbund (Nabu) Laichinger Alb auszeichnen können und zwar bei Michael Rehm in Westerheim, Brigitte Schiele in Feldstetten, Irene Laichinger in Laichingen und Michael Allgöwer in Nellingen.

Jahrhundertelang waren Schwalben in jedem Dorf, auf jedem Bauernhof und in jeder Stadt zu Hause. Doch die Intensivierung der Landwirtschaft, verstärkte Hygieneanforderungen sowie die starke Versiegelung der Landschaft machen den Vögeln zu schaffen. Da es den Schwalben in Deutschland nicht besonders gut gehe, habe der Nabu die Aktion „Schwalbenfreundliches Haus“ ins Leben gerufen. Dabei sollen Hausbesitzer, die Schwalben an ihren Häusern nisten lassen, mit einer Auszeichnung belohnt werden.

„Um in den Genuss einer solchen Auszeichnung zu kommen, müssen die Kandidaten einige Kriterien erfüllen“, erklärt Sabine Brandt von der Bezirksstelle des Nabu in Biberach.

Brutgeschehen dulden

Vor allem geht es darum, dass sie das Brutgeschehen der Schwalben im Sommer überhaupt dulden, dass sie vielleicht sogar Nisthilfen zur Unterstützung der Schwalben am Haus angebracht haben oder beispielsweise auch eine Lehmpfütze angelegt haben.

Mit der Akzeptanz der brütenden Schwalben an ihren Häusern haben Michael Rehm, Brigitte Schiele und Irene Laichinger keinerlei Probleme – im Gegensatz zu ihren Nachbarn. Irene Laichinger hat rund 70 Schwalbennester an ihrem Haus. „Die Nachbarn an der Nordseite möchten, dass ich alle Nester an die Südseite hänge, die von der Südseite natürlich, dass die Nester an die Nordseite kommen“, beschreibt sie das Dilemma. „Klar machen die Schwalben Dreck und Lärm, vor allem während dem Brutgeschäft und wenn die Jungen dann auch noch unterwegs sind. Dann schwirren hier bis zu 500 Vögel herum“, räumt sie ein. Doch ihr Herz hängt an der Schwalben und sie möchte ihnen auch weiterhin die Gelegenheit geben, einen Brutplatz zu finden.

Schwalben nicht missen

Auch Michael Rehm möchte seine Schwalben nicht missen. „Ich hab da einfach eine Freude dran. Dreck machen sie natürlich schon. Meine Mitarbeiter wollen ihre Autos schon gar nicht mehr nah ans Haus stellen, aus Sorge vor Verschmutzungen,“ schmunzelt er. Auch Ehefrau Irmgard sieht die Schwalbennester am Haus mit zwiespältigen Gefühlen: „Entweder schöne Blumen ums Haus oder Schwalben. Beides geht nicht“, hat sie festgestellt.

Am Haus von Brigitte Schiele brüten schon immer Mehlschwalben. „Wir haben vor vielen Jahren das Haus mit Rücksicht auf die Schwalben umgebaut und neu verputzt. Dann stellten wir fest, dass die Schwalben zwar immer anfangen, kleine Lehmklümpchen zum Nestbau ans Haus zu kleben. Doch haben sie kein vernünftiges Nest hinbekommen. Also hab ich Kunstnester gekauft und an der Fassade anbringen lassen“, erzählt die Feldstetterin. „Die Schwalben sind schon während dem Montieren ums Nest herumgeflogen. Und kaum hing das Nest, schon schlüpften die ersten hinein.“

Während in den Nestern außen an der Hausfassade in aller Regel Mehlschwalben brüten, schwirrt es im Kuhstall der Familie Allgöwer nur so vor Rauchschwalben. Die lieben das spezielle Stallklima. „Die Schwalben leben schon immer hier im Kuhstall, sie kommen jedes Jahr wieder. Allerdings wurden es vor einiger Zeit weniger, seit zwei Jahren werden es wieder mehr“, hat Michael Allgöwer beobachtet. (su)