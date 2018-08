Sie bohrt und zieht in Laichingen bald Zähne

„Auf dieser Baustelle wird gearbeitet, bis der Arzt kommt“ – heißt es in der Feldstetter Straße, neben dem Zweirad-Shop Oesterle. Diesen Oktober wird Yasmin Oesterle dort ihre eigene Zahnarztpraxis eröffnen. Nach ihrer Ausbildung zur Zahntechnikerin und ihrem Zahnmedizin-Studium arbeitete die gebürtige Laichingerin zunächst in der Uniklinik Heidelberg, danach in einer Praxiszahnklinik in Neu-Ulm und anschließend in zwei niedergelassenen Praxen.

Ihren Wunsch, sich eines Tages selbstständig zu machen mit „innovativen Behandlungskonzepten“, neuesten Geräten und in einer „voll digitalisierten Praxis“, hat sie dabei aber nicht aus den Augen verloren. Das alles will sie jetzt in ihrer Heimat umsetzen. In ihrer barrierefreien Praxis soll es von Kinderbehandlungen über die Versorgung von Implantaten bis hin zu Wurzelbehandlungen alles geben, sogar „Chirurgie im kleinen Stil“. „Mir ist es wichtig, dass die Leute keine Angst mehr vor dem Zahnarzt haben. Wir werden zum Beispiel die von vielen gehassten Abdrücke, bei der Herstellung von Kronen und Brücken, in den meisten Fällen durch neue Technik umgehen“, kündigt Yasmin Oesterle an.