Aufgrund der Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens und der damit verbundenen aktuellen Einschränkungen findet in Laichingen in diesem Jahr keine öffentliche Gedenkfeier am Volkstrauertag statt.

Als Zeichen der Trauer und des ehrenden Gedenkens an die Toten der beiden Weltkriege sowie der Opfer von Gewaltherrschaft und Terrorismus werden in Laichingen Kränze auf dem Friedhof und am Kriegerdenkmal auf dem Marktplatz ohne öffentliche Beteiligung niedergelegt. Die Bürger werden um stilles Gedenken gebeten.

Das Vorhaben der Ortsvorsteher und ihr Appell

Die Ortsvorsteher aus den Laichinger Teilorten Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen haben sich ebenso Gedanken gemacht. Sie informieren gemeinsam über ihr Vorhaben:

„Verehrte Bürgerinnen und Bürger,

es ist seit 100 Jahren Tradition, am Volkstrauertag eine Gedenkfeier am örtlichen Ehrenmahl zum Gedenken der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft der beiden Weltkriege mit Kranzniederlegung und musikalischer Umrahmung zu veranstalten.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Mit großem Bedauern haben wir uns aufgrund der derzeitigen Situation entschieden, die Gedenkfeier am Ehrenmahl in unseren Orten Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen in diesem würdigen Rahmen abzusagen.

Wir – Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle, Ortsvorsteher Jochen Sinn und Ortsvorsteher Bernd Kühnle – werden jedoch, ohne Begleitprogramm und ohne weitere Beteiligte als äußeres Zeichen am Ehrenmal Kränze niederlegen. Damit wird dem Gedenken an diesem besonderen Tag Rechnung getragen, aber ebenso vorsichtig und angemessen auf die aktuelle Ausnahmesituation und die geltenden Regeln zur Eindämmung der Pandemie reagiert.

Alle Beteiligten haben die Hoffnung, dass die Feier im Jahr 2021 wieder wie gewohnt stattfinden kann. Derzeit steht aber der Schutz der Mitmenschen im Vordergrund.

Gemeinsam bitten wir Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, um ein Innehalten und persönliches Gedenken am Volkstrauertag 2020 und wir bedanken uns für Ihr Verständnis.

Die Ortsvorsteher Elisabeth Enderle (Feldstetten), Jochen Sinn (Machtolsheim) und Bernd Kühnle (Suppingen)“