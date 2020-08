Sicherheit ist Wille von Bürgern und Polizei

Insgesamt 40207 Straftaten sind in der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2019 im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, also im Stadtkreis Ulm und im Alb-Donau-Kreis sowie in den Landkreisen Biberach, Göppingen und Heidenheim, registriert. Das sind 3692 Straftaten mehr als noch im Jahr zuvor, was einer Zunahme um zehn Prozent entspricht.

Damit liege die Zahl der Straftaten im Zehnjahresvergleich allerdings noch unter dem Höchstwert des Jahres 2015: Damals wurden 40932 Straftaten verzeichnet. Die Kriminalitätsbelastung der Region liegt laut Polizeipräsidium Ulm aber deutlich unter der durchschnittlichen Belastung des Landes: Ausgedrückt wird diese Belastung durch das Verhältnis der Straftaten je 100000 Einwohner. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm liegt diese Belastungszahl bei 4409 Straftaten je 100000 Einwohner.

Im Landesschnitt liegt diese Belastung mit 5184 um fast ein Fünftel höher. „Trotz der angestiegenen Fallzahlen lebt es sich in der Region sicher“, bekräftigt Polizeipräsident Bernhard Weber, Leiter des Polizeipräsidiums Ulm. Die Zunahme beruht – so führt es die polizeiliche Kriminalstatistik 2019 auf – in erster Linie auf deutlichen Anstiegen bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten, Rauschgiftdelikten und Fällen von Erpressung im Internet, von Beleidigungen und Sachbeschädigungen.

24557 Fälle insgesamt hat die Polizei im Jahr 2019 aufgeklärt. Das sind knapp acht Prozent mehr als im Vorjahr (plus 1728 geklärte Fälle). Das entspreche einer Aufklärungsquote von 61,1 Prozent. Diese Aufklärungsquote des Polizeipräsidiums Ulm liegt über dem Landeswert von 60,8 Prozent.

In der polizeilichen Kriminalstatistik werden die von der Polizei bearbeiteten rechtswidrigen Straftaten ausgewiesen. Nicht enthalten sind Ordnungswidrigkeiten, politisch motivierte Kriminalität und Verkehrsdelikte. Die Statistik kann, so das Polizeipräsidium, kein exaktes Abbild der tatsächlichen Kriminalitätslage und -entwicklung eines Jahres liefern. Das liege unter anderem an dem je nach Deliktsart und -schwere unterschiedlich großen Dunkelfeld – also jenen Straftaten, die der Polizei nicht bekannt wurden.

Für Laichingen weist die Statistik eine Straftatenfallzahl (Jahr 2019) von 472 aus. 448 Fälle waren es für Blaubeuren, 551 für Langenau und 304 für Dornstadt.

Weitere Informationen dazu finden Interessierte im Internet unter